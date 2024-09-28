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Коммерсантъ FM
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ЦАХАЛ сообщил, что убил главу «Хезболлы» Хасана Насраллу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила, что ликвидировала генерального секретаря шиитской ливанской партии «Хезболла» Хасана Насраллу. Он возглавлял движение 32 года и был убит накануне в результате ракетного удара по штаб-квартире в Бейруте.

Люди несут изображение Хасана Насраллы

Люди несут изображение Хасана Насраллы

Фото: Aziz Taher/File Photo, Reuters

Люди несут изображение Хасана Насраллы

Фото: Aziz Taher/File Photo, Reuters

27 сентября Израиль нанес удар по центральному штабу «Хезболлы» в центре района Дахия в Бейруте. Первоначально СМИ писали, что генсек «Хезболлы» не пострадал. При этом Израиль заявил, что в результате массированных ударов по Ливану ему удалось убить командира ракетного подразделения «Хезболлы» Мухаммеда Али Исмаила и его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила. Вместе с ними, по сведениям ЦАХАЛа, на юге Ливана были ликвидированы и другие командиры ракетного подразделения.

Согласно сегодняшнему пресс-релизу, истребители ВВС Израиля нанесли удар по центральному штабу «Хезболлы», который находился под землей под жилым зданием в районе Дахие в Бейруте. Удар, по данным Израиля, нанесли в то время, когда высшее командование «Хезболлы» работало в штабе. «Хасан Насралла, лидер террористической организации "Хезболла" и один из ее основателей, был ликвидирован Армией обороны Израиля вместе с Али Карчи, командующим южным фронтом "Хезболлы", и другими командирами»,— заявили в ЦАХАЛе.

Хасан Насралла руководил «Хезболлой» с 1992 года. Он возглавил движение после того как Израиль убил его предшественника Аббаса аль-Мусави. Сама «Хезболла» пока не подтверждала смерть своего лидера.

17 и 18 сентября в Ливане произошли многочисленные взрывы разных устройств связи: пейджеров, ноутбуков, раций. В результате погибли свыше 30 человек, пострадали более 4 тыс. Лидер «Хезболлы» обвинил Израиль и назвал его действия равнозначными объявлению войны. 23 сентября израильские власти объявили о начале операции в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». 25 сентября, армия Израиля объявила дополнительную мобилизацию.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Биньямин Нетаньяху получил трибуну».

Лаура Кеффер

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