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Коммерсантъ FM
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ЦАХАЛ объявил дополнительную мобилизацию на фоне конфликта с «Хезболлой»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о дополнительной мобилизации двух резервных бригад для ведения боев на севере страны. ЦАХАЛ также сообщил, что израильские истребители атаковали 60 разведывательных пунктов движения «Хезболла» в Ливане.

Фото: Ammar Awad / Reuters

Фото: Ammar Awad / Reuters

«Это позволит продолжить борьбу с террористической организацией "Хезболла", защитить государство Израиль и создаст условия для того, чтобы жители севера Израиля могли вернуться в свои дома»,— говорится в сообщении ЦАХАЛа в Telegram-канале. Командующий Северным военным округом Ори Гордин заявил о новой фазе войны, к которой ЦАХАЛ должен быть полностью готов.

17 и 18 сентября на территории всего Ливана прошли взрывы электроники и средств связи, тогда погибли более 30 человек, пострадали — более 4 тыс. 23 сентября власти Израиля объявили о начале операции в Ливане, целью которой стало уничтожение военной инфраструктуры «Хезболлы» и возвращение 60 тыс. эвакуированных жителей страны в свои дома. ЦАХАЛ заявлял о гибели командира ракетных войск ливанского движения Ибрагима Мухаммада Кубейси.

По состоянию на 24 сентября в Ливане из-за атак Израиля дома покинули около 500 тыс. человек. Минздрав страны сообщал о 569 погибших и 1,8 тыс. пострадавших. С 7 октября 2023 года ЦАХАЛ также воюет с движением «Хамас» в секторе Газа.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Израиль готовит новые вводные».

Петр Бузлаев

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