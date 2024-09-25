ЦАХАЛ объявил дополнительную мобилизацию на фоне конфликта с «Хезболлой»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о дополнительной мобилизации двух резервных бригад для ведения боев на севере страны. ЦАХАЛ также сообщил, что израильские истребители атаковали 60 разведывательных пунктов движения «Хезболла» в Ливане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad / Reuters Фото: Ammar Awad / Reuters

«Это позволит продолжить борьбу с террористической организацией "Хезболла", защитить государство Израиль и создаст условия для того, чтобы жители севера Израиля могли вернуться в свои дома»,— говорится в сообщении ЦАХАЛа в Telegram-канале. Командующий Северным военным округом Ори Гордин заявил о новой фазе войны, к которой ЦАХАЛ должен быть полностью готов.

17 и 18 сентября на территории всего Ливана прошли взрывы электроники и средств связи, тогда погибли более 30 человек, пострадали — более 4 тыс. 23 сентября власти Израиля объявили о начале операции в Ливане, целью которой стало уничтожение военной инфраструктуры «Хезболлы» и возвращение 60 тыс. эвакуированных жителей страны в свои дома. ЦАХАЛ заявлял о гибели командира ракетных войск ливанского движения Ибрагима Мухаммада Кубейси.

По состоянию на 24 сентября в Ливане из-за атак Израиля дома покинули около 500 тыс. человек. Минздрав страны сообщал о 569 погибших и 1,8 тыс. пострадавших. С 7 октября 2023 года ЦАХАЛ также воюет с движением «Хамас» в секторе Газа.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Израиль готовит новые вводные».

Петр Бузлаев