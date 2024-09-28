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Коммерсантъ FM
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Израиль сообщил об уничтожении нескольких командиров «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении командира ракетного подразделения ливанского движения «Хезболла» Мухаммеда Али Исмаила и его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила. Вместе с ними, по сведениям ЦАХАЛа, на юге Ливана были ликвидированы и другие командиры ракетного подразделения.

Фото: Mohamed Azakir , Reuters

Фото: Mohamed Azakir , Reuters

«Террорист Мухаммед Али Исмаил был ответственен за организацию многочисленных террористических атак против государства Израиль, включая ракетный обстрел израильской территории и запуск ракеты класса "земля-земля" по центральной части Израиля в среду»,— сказано в публикации армейской пресс-службы в Telegram.

Ранее ЦАХАЛ передавал, что армия Израиля наносит удары по объектам движения «Хезболла» в районе города Тир на юге Ливана. Израиль в преддверии ударов призвал жителей двух районов южного пригорода Бейрута к немедленной эвакуации. По информации ЦАХАЛа, там расположены подземные стратегические объекты ливанского движения.

Накануне Израиль нанес крупнейший с текущей эскалации конфликта авиаудар по штаб-квартире «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута — районе Ад-Дахия. По информации Axios, целью удара был генсек группировки Хасан Насралла. AFP со ссылкой на источник в «Хезболле» сообщал, что генсек не пострадал. Согласно данным телеканала «Аль-Манар», в результате удара в Бейруте погиб один человек, 50 пострадали.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Израиль решил бить по-крупному».

Ольга Семеновых

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