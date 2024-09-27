ЦАХАЛ нанес удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по центральному штабу ливанской «Хезболлы», расположенному под жилыми зданиями в центре района Дахия в Бейруте. Аффилированный с «Хезболлой» телеканал «Аль-Манар» сообщил, что в результате удара полностью разрушены четыре здания, погиб один человек, пострадали — 50. Axios со ссылкой на израильские источники пишет, что целью удара был генсек группировки Хасан Насралла. AFP со ссылкой на источник в группировке информирует, что генсек не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плакат с Хасан Насраллой

Фото: Aziz Taher, Reuters Плакат с Хасан Насраллой

Фото: Aziz Taher, Reuters

«Сайед Насралла в порядке»,— утверждает источник AFP в группировке. Axios отмечает, что израильские военные не могут подтвердить, был ли ранен генсек при ударе.

Ливанские СМИ сообщили о массированном ударе по Бейруту раньше, чем об этом написала пресс-служба ЦАХАЛа. Спустя около 20 минут после того, как ливанские СМИ заявили об ударе, The Times of Israel сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул брифинг с журналистами на полях ООН. Издание отмечает, что это произошло сразу же после того, как военный секретарь Роман Гофман «прошептал Нетаньяху что-то на ухо».

AFP со ссылкой на источник пишет о шести полностью разрушенных зданиях. Источники Reuters в службе безопасности Ливана сообщили, что атакованный израильскими военными район — место, где обычно «базируются» главные должностные лица «Хезболлы». В материале агентства говорится, что этот удар стал самой мощной атакой на Бейрут за последний год конфликта «Хезболлы» с Израилем. «Аль-Джазира» со ссылкой на ливанский Красный Крест сообщает, что к месту взрывов были направлены десять спасательных бригад.

23 сентября власти Израиля заявили о военной операции в Ливане, она получила название «Стрелы севера». В рамках операции израильские военные начали наносить массированные удары по Ливану, в основном по Бейруту и его пригороду. С того момента ЦАХАЛ отчитался о гибели 16 боевиков и командиров. До этого Израиль провел в Ливане операцию по взрывам пейджеров боевиков «Хезболлы». Жертвами стали более 30 человек, более 4 тыс. человек, в том числе женщин и детей, получили ранения. С 23 сентября в Ливане погибли 25 человек, более 700 — пострадали.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Израиль движется ракетно-ударными темпами».