МИД: Россия обратится в Международный суд ООН из-за подрыва «Северных потоков»

Россия предъявила досудебные претензии к Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в рамках расследования подрывов «Северных потоков», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, если в досудебном порядке вопрос не решится, то Россия обратится в Международный суд ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место взрыва «Северных потоков»

Фото: Guardia Costera sueca / AP Место взрыва «Северных потоков»

Фото: Guardia Costera sueca / AP

Она добавила, что досудебные претензии могут предъявить еще нескольким странам, «которые могут иметь отношение» к ЧП. Госпожа Захарова назвала взрывы «вопиющим актом международного терроризма», который подпадает под ряд международных договоров, обязывающих предотвращать и расследовать такие инциденты. «К сожалению, мы видим, что эти обязательства не выполняются, несмотря на многократные призывы Российской Федерации»,— сказала «РИА Новости» представитель МИДа.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. В феврале 2024 года Швеция и Дания сообщили о прекращении расследования. Германия остается единственной европейской страной, которая его пока продолжает. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призывал вести расследование «без учета интересов кого-либо».

В августе Генпрокуратура ФРГ выдала первый ордер на арест в рамках дела. Причастным к диверсии немцы считают украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, который сбежал из Польши на родину. На прошлой неделе было выдано еще несколько ордеров на арест.

О реакции стран на расследование — в материале «Ъ» «Дональд Туск не вышел сухим из воды».

Лаура Кеффер