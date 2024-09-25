В ФРГ сообщили о нескольких ордерах на арест по делу «Северных потоков»
В рамках расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» были выданы несколько ордеров на арест, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебенштрайт.
Утекший газ на поверхности воды после подрыва «Северных потоков»
Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters
«Ордеры на арест были выданы. Это стандартная процедура для правового государства. После этого должен пройти судебный процесс, и в итоге будет вынесен приговор»,— отметил господин Хебенштрайт (цитата по «РИА Новости»). Также он подчеркнул, что расследование ведется Генеральной прокуратурой Германии.
В августе немецкие СМИ писали, что почти через два года после диверсии прокуратура ФРГ выдала первый ордер на арест подозреваемого. Им оказался украинский инструктор по дайвингу Владимир З., который успел уехать в Польшу. Страна отказала в его выдаче.
Завтра, 26 сентября, состоится заседание Совета Безопасности ООН по вопросу подрыва «Северных потоков». По мнению Москвы, Берлин располагает важной информацией, но делится ей не с ООН, а журналистами.
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал подрыв газопроводов терактом. Он призвал органы безопасности и генерального прокурора провести расследование «без учета интересов кого-либо».
О конфликте Германии и Польши из-за расследования подрыва «Северных потоков» — в материале «Ъ» «Дональд Туск не вышел сухим из воды».