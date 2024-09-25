В ФРГ сообщили о нескольких ордерах на арест по делу «Северных потоков»

В рамках расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» были выданы несколько ордеров на арест, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебенштрайт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Утекший газ на поверхности воды после подрыва «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters Утекший газ на поверхности воды после подрыва «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

«Ордеры на арест были выданы. Это стандартная процедура для правового государства. После этого должен пройти судебный процесс, и в итоге будет вынесен приговор»,— отметил господин Хебенштрайт (цитата по «РИА Новости»). Также он подчеркнул, что расследование ведется Генеральной прокуратурой Германии.

В августе немецкие СМИ писали, что почти через два года после диверсии прокуратура ФРГ выдала первый ордер на арест подозреваемого. Им оказался украинский инструктор по дайвингу Владимир З., который успел уехать в Польшу. Страна отказала в его выдаче.

Завтра, 26 сентября, состоится заседание Совета Безопасности ООН по вопросу подрыва «Северных потоков». По мнению Москвы, Берлин располагает важной информацией, но делится ей не с ООН, а журналистами.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал подрыв газопроводов терактом. Он призвал органы безопасности и генерального прокурора провести расследование «без учета интересов кого-либо».

О конфликте Германии и Польши из-за расследования подрыва «Северных потоков» — в материале «Ъ» «Дональд Туск не вышел сухим из воды».

Матвей Иващенко