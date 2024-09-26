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Коммерсантъ FM
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В результате ударов Израиля по Ливану за сутки погибли 70 человек

За прошедшие сутки в результате ударов израильских ВС в Ливане были убиты 70 человек, еще 400 получили ранения, сообщает канал Al Mayadeen со ссылкой на ливанский Минздрав. По его данным, как минимум 22 человека погибли в провинции Горный Ливан (находится на западе страны), еще 48 пострадали. Обстрелам в этом районе подверглись три населенных пункта. В муниципалитете Юнин на северо-востоке Ливана погибли еще 11 человек, в их числе были дети и женщины.

17 и 18 сентября в Ливане прошли взрывы электроники и средств связи, в результате чего погибли более 30 человек, пострадали — свыше 4 тыс. 23 сентября Израиль объявил о начале операции в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». Вчера, 25 сентября, израильская армия начала дополнительную мобилизацию. Власти Израиля утверждают, что принимают вынужденные меры для защиты своих граждан.

Подробности — в материале «Ъ» «"Хезболла" расширяет ареал покрытия».

Лаура Кеффер

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