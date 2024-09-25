«Хезболла» расширяет ареал покрытия

Система ПВО Израиля в среду сбила ракету «Хезболлы» на подлете к Тель-Авиву. Никогда ранее ракеты этой ливанской группировки не залетали так далеко на территорию Израиля. В «Хезболле» подчеркнули, что целью удара была штаб-квартира спецслужбы «Моссад». Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает готовиться к возможному наземному вторжению в Ливан: 25 сентября было объявлено о наборе резервистов, которые в составе двух бригад будут переброшены к северной границе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильские системы ПВО

Фото: Reuters Израильские системы ПВО

Фото: Reuters

«Хезболла» выпустила по Тель-Авиву ракету «Кадир-1» класса «земля—земля». Целью удара была штаб-квартира спецслужбы «Моссад», которая, как считают в Бейруте, стоит за диверсией с подрывом тысяч пейджеров и раций активистов ливанской группировки. Удар 25 сентября «Хезболла» назвала возмездием за произошедшие 17 и 18 сентября взрывы устройств.

ЦАХАЛ перехватил ракету с помощью ПВО «Железный купол» уже на подлете к центру страны. Сообщений о повреждениях или жертвах не поступало.

При этом израильские военные заявили, что ракета на самом деле была выпущена по жилому району, где нет штаб-квартиры «Моссада».

Помимо этого, группировка ударила по Цфату, Галилее и окрестностям Хайфы, задействовав не только ракеты, но и беспилотники. Израиль ответил интенсивными авиаударами по югу Ливана и долине Бекаа. Сообщалось о поражении более 280 целей, включая 60 объектов группировки. Среди прочего удар был нанесен и по той пусковой площадке, откуда была запущена в сторону Тель-Авива ракета «Кадир-1». Кроме того, ЦАХАЛ вновь ударил по Бейруту.

В тот же день в армии уточнили, что перебрасывают на северную границу две резервные бригады. Это может говорить о все более активной подготовке к наземному вторжению в Ливан. Глава Генштаба Израиля Герци Халеви, посещая 25 сентября учения 7-й бронетанковой бригады Северного военного округа, заявил: «Вы ведь слышите самолеты. Мы атакуем весь день, подготавливая почву к вашему возможному входу в Ливан и продолжая наносить ущерб "Хезболле"». «Мы вступили в другую фазу войны и должны быть хорошо подготовлены к наземному вторжению»,— отметил, в свою очередь, командующий Северным военным округом ЦАХАЛа Ори Гордин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильская система «Праща Давида» работает для перехвата ракет, запускаемых из Ливана

Фото: Amir Cohen, Reuters Израильская система «Праща Давида» работает для перехвата ракет, запускаемых из Ливана

Фото: Amir Cohen, Reuters

По данным газеты «Исраэль Хайом», Ори Гордин еще до начала нынешней эскалации предлагал руководству Израиля провести короткую операцию: вторгнуться в Ливан и «создать буферную зону безопасности». Подобная зона существовала в 1982–2006 годах, когда Израиль оккупировал южный Ливан. На протяжении 24 лет еврейское государство контролировало участок ливанской территории шириной 10 км (общая площадь зоны безопасности превышала 900 кв. км, или 10% всей территории Ливана). Израиль вывел свои войска после того, как в 2006 году принял резолюцию №1701.

«Исраэль Хайом» утверждает: «На политическом уровне в Израиле существует понимание, что крупная военная операция (в Ливане.— “Ъ”) неизбежна».

Однако, как выяснил журнал Economist, часть истеблишмента во главе с министром обороны Йоавом Галантом призывает обойтись без перехода к полномасштабному вторжению. А 13-й канал Израиля добавляет: некоторые члены израильского правительства считают нужным вначале завершить войну в Газе, чтобы затем иметь возможность перебросить больше сил на север.

Тем временем близкая к «Хезболле» газета «Аль-Ахбар» предупреждает: дальнейшая эскалация не вынудит группировку сдаться и сесть за стол переговоров. Напротив, усиление атак приводит ко все более активному сопротивлению со стороны движения, а также к постепенному расширению фронта. Если на протяжении последнего года «Хезболла» атаковала в основном поселения на севере Израиля в пределах 20 км от границы, то сейчас она расширила ареал ударов. Газета отмечает: израильскому руководству предстоит готовиться к тому, что глубина фронта увеличится до 60 км, под обстрелами окажутся Хайфа и Зихрон-Яаков. А это, как отмечает «Аль-Ахбар», приведет к удвоению числа перемещенных лиц и создаст значительное давление на руководство Израиля.

«Хезболла» также пыталась убедить Иран вмешаться в конфликт и ударить по Израилю, однако в Тегеране отказались идти на «горячую конфронтацию» с еврейским государством.

Об этом написал портал Axios со ссылкой на источники в американской разведке. По их данным, власти Исламской Республики заявили «Хезболле», что сейчас «неподходящий момент для атаки» — в частности, из-за присутствия президента Ирана Масуда Пезешкиана на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Иранский лидер ранее заявил, что именно Израиль стремится втянуть регион в масштабную войну. Кроме того, Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Исламская Республика «не попадется в эту ловушку».

То, что Иран не стремится втягиваться в войну, по крайней мере на официальном уровне, косвенно подтвердил и верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. 25 сентября он заявил, что «сопротивление в Ливане и Палестине побеждает в этой войне». То есть в Тегеране уверены, что их региональные союзники вполне справляются и без иранской помощи. Что, впрочем, не значит, что Иран не станет помогать «Хезболле» опосредованно через сеть своих ополчений в Ираке и Йемене.

Эльнар Байназаров