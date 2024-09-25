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Коммерсантъ FM
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«Хезболла» расширяет ареал покрытия

Группировка попыталась ударить по Тель-Авиву

Система ПВО Израиля в среду сбила ракету «Хезболлы» на подлете к Тель-Авиву. Никогда ранее ракеты этой ливанской группировки не залетали так далеко на территорию Израиля. В «Хезболле» подчеркнули, что целью удара была штаб-квартира спецслужбы «Моссад». Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает готовиться к возможному наземному вторжению в Ливан: 25 сентября было объявлено о наборе резервистов, которые в составе двух бригад будут переброшены к северной границе.

Израильские системы ПВО

Израильские системы ПВО

Фото: Reuters

Израильские системы ПВО

Фото: Reuters

«Хезболла» выпустила по Тель-Авиву ракету «Кадир-1» класса «земля—земля». Целью удара была штаб-квартира спецслужбы «Моссад», которая, как считают в Бейруте, стоит за диверсией с подрывом тысяч пейджеров и раций активистов ливанской группировки. Удар 25 сентября «Хезболла» назвала возмездием за произошедшие 17 и 18 сентября взрывы устройств.

ЦАХАЛ перехватил ракету с помощью ПВО «Железный купол» уже на подлете к центру страны. Сообщений о повреждениях или жертвах не поступало.

При этом израильские военные заявили, что ракета на самом деле была выпущена по жилому району, где нет штаб-квартиры «Моссада».

Помимо этого, группировка ударила по Цфату, Галилее и окрестностям Хайфы, задействовав не только ракеты, но и беспилотники. Израиль ответил интенсивными авиаударами по югу Ливана и долине Бекаа. Сообщалось о поражении более 280 целей, включая 60 объектов группировки. Среди прочего удар был нанесен и по той пусковой площадке, откуда была запущена в сторону Тель-Авива ракета «Кадир-1». Кроме того, ЦАХАЛ вновь ударил по Бейруту.

В тот же день в армии уточнили, что перебрасывают на северную границу две резервные бригады. Это может говорить о все более активной подготовке к наземному вторжению в Ливан. Глава Генштаба Израиля Герци Халеви, посещая 25 сентября учения 7-й бронетанковой бригады Северного военного округа, заявил: «Вы ведь слышите самолеты. Мы атакуем весь день, подготавливая почву к вашему возможному входу в Ливан и продолжая наносить ущерб "Хезболле"». «Мы вступили в другую фазу войны и должны быть хорошо подготовлены к наземному вторжению»,— отметил, в свою очередь, командующий Северным военным округом ЦАХАЛа Ори Гордин.

Израильская система «Праща Давида» работает для перехвата ракет, запускаемых из Ливана

Израильская система «Праща Давида» работает для перехвата ракет, запускаемых из Ливана

Фото: Amir Cohen, Reuters

Израильская система «Праща Давида» работает для перехвата ракет, запускаемых из Ливана

Фото: Amir Cohen, Reuters

По данным газеты «Исраэль Хайом», Ори Гордин еще до начала нынешней эскалации предлагал руководству Израиля провести короткую операцию: вторгнуться в Ливан и «создать буферную зону безопасности». Подобная зона существовала в 1982–2006 годах, когда Израиль оккупировал южный Ливан. На протяжении 24 лет еврейское государство контролировало участок ливанской территории шириной 10 км (общая площадь зоны безопасности превышала 900 кв. км, или 10% всей территории Ливана). Израиль вывел свои войска после того, как в 2006 году принял резолюцию №1701.

«Исраэль Хайом» утверждает: «На политическом уровне в Израиле существует понимание, что крупная военная операция (в Ливане.— “Ъ”) неизбежна».

Однако, как выяснил журнал Economist, часть истеблишмента во главе с министром обороны Йоавом Галантом призывает обойтись без перехода к полномасштабному вторжению. А 13-й канал Израиля добавляет: некоторые члены израильского правительства считают нужным вначале завершить войну в Газе, чтобы затем иметь возможность перебросить больше сил на север.

Мировое сообщество не может остановить эскалацию в Ливане

Тем временем близкая к «Хезболле» газета «Аль-Ахбар» предупреждает: дальнейшая эскалация не вынудит группировку сдаться и сесть за стол переговоров. Напротив, усиление атак приводит ко все более активному сопротивлению со стороны движения, а также к постепенному расширению фронта. Если на протяжении последнего года «Хезболла» атаковала в основном поселения на севере Израиля в пределах 20 км от границы, то сейчас она расширила ареал ударов. Газета отмечает: израильскому руководству предстоит готовиться к тому, что глубина фронта увеличится до 60 км, под обстрелами окажутся Хайфа и Зихрон-Яаков. А это, как отмечает «Аль-Ахбар», приведет к удвоению числа перемещенных лиц и создаст значительное давление на руководство Израиля.

«Хезболла» также пыталась убедить Иран вмешаться в конфликт и ударить по Израилю, однако в Тегеране отказались идти на «горячую конфронтацию» с еврейским государством.

Об этом написал портал Axios со ссылкой на источники в американской разведке. По их данным, власти Исламской Республики заявили «Хезболле», что сейчас «неподходящий момент для атаки» — в частности, из-за присутствия президента Ирана Масуда Пезешкиана на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Иранский лидер ранее заявил, что именно Израиль стремится втянуть регион в масштабную войну. Кроме того, Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Исламская Республика «не попадется в эту ловушку».

То, что Иран не стремится втягиваться в войну, по крайней мере на официальном уровне, косвенно подтвердил и верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. 25 сентября он заявил, что «сопротивление в Ливане и Палестине побеждает в этой войне». То есть в Тегеране уверены, что их региональные союзники вполне справляются и без иранской помощи. Что, впрочем, не значит, что Иран не станет помогать «Хезболле» опосредованно через сеть своих ополчений в Ираке и Йемене.

Эльнар Байназаров

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