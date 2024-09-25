«Стрелы севера» летят в ООН
Мировое сообщество не может остановить эскалацию в Ливане
Военная операция Израиля в Ливане «Стрелы севера», начало которой совпало с общеполитической дискуссией на 79-й сессии Генассамблеи ООН, сделала конфликт на Ближнем Востоке одной из главных тем для обсуждения в Нью-Йорке. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал не допустить «превращения Ливана во вторую Газу», а президент США Джо Байден заявил, что считает возможным дипломатическое урегулирование между Израилем и ливанским движением «Хезболла». В итоге участники дискуссии в Нью-Йорке ограничились призывами к деэскалации и воздержались от прямого осуждения Израиля. В свою очередь, израильское руководство настаивает, что не стремится к войне, а принимает вынужденные меры для защиты своих граждан.
Эскалация в Ливане и начавшаяся в понедельник военная операция Израиля «Стрелы севера» стали незапланированным вызовом для участников стартовавшей 24 сентября общеполитической дискуссии на 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Накануне заместитель представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Ливане Этти Хиггинс сообщила, что только в понедельник в республике было убито по меньшей мере 35 детей — «больше, чем за предыдущие 11 месяцев, вместе взятые». В целом к моменту открытия прений в Нью-Йорке общее число жертв израильских авиаударов в Ливане превысило 550 человек, свыше 1,5 тыс. человек получили ранения, около 100 тыс. покинули свои дома на юге страны.
«Эти удары вызывают много вопросов относительно их соответствия международному праву, особенно с учетом большого числа жертв»,— заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.
В свою очередь, в пресс-службе и. о. премьер-министра Ливана Наджиба Микати сообщили, что он пересмотрел свое предыдущее решение отказаться от поездки в Нью-Йорк из-за ситуации в стране и срочно направляется на Генассамблею ООН, рассчитывая призвать мировое сообщество вмешаться.
Израильское руководство, несмотря на критику в его адрес, не стало уходить в дипломатическую оборону и напомнило о первопричине конфликта — о начавшихся 8 октября, на следующий день после кровавого налета «Хамаса» на израильскую территорию, регулярных обстрелах Израиля со стороны базирующейся на ливанской территории радикальной шиитской организации «Хезболла».
«Я повторяю снова и снова: Израиль не стремится к войне в Ливане. Но у нас есть право и обязанность защищать свой народ»,— написал в своем аккаунте в социальной сети Х президент Израиля Ицхак Герцог. Он также разместил в сети видео того, как «Хезболла» прячет свои ракеты в домах гражданского населения Ливана.
«Тысячи и тысячи ракет дальнего радиуса действия хранятся в домах, гостиных, спальнях и на кухнях, а затем запускаются с единственной целью — убить наш народ»,— констатировал президент Герцог.
Постпред Израиля при ООН Дани Данон сделал по этому поводу отдельное заявление на полях Генассамблеи ООН, повторив тезис о том, что Израиль не стремится во что бы то ни стало провести наземную операцию в Ливане и предпочитает дипломатическое урегулирование на своих северных границах. «Мы не горим желанием начинать какое-либо наземное вторжение где бы то ни было. Мы предпочитаем дипломатию и по-прежнему думаем, что ливанское правительство и ливанский народ все еще могут оказать давление на движение "Хезболла", чтобы оно остановило свою агрессию»,— отметил Дани Данон. И добавил: когда дипломатия не работает, его страна «использует другие методы, чтобы вернуть жителей севера Израиля домой».
Постпред Израиля при ООН Дани Данон
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
По информации израильской стороны, из-за обстрелов «Хезболлы» на момент начала операции «Стрелы севера» около 80 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома.
В ситуации, когда ООН встала перед ливанской головоломкой на фоне новостей о жертвах и разрушениях, тон дискуссии должно было задать обращение генсека ООН Антониу Гутерриша.
«Мы все должны быть встревожены эскалацией. Ливан находится на грани. Народ Ливана, народ Израиля и народы всего мира не могут позволить, чтобы Ливан превратился во вторую Газу»,— воззвал к мировому сообществу господин Гутерриш.
Впрочем, говоря о конфликте на Ближнем Востоке, генсек ООН в итоге уделил главное внимание не Ливану, а ситуации в секторе Газа, в этой части своего выступления позволив себе самые резкие оценки действий Израиля. «Ничто не может оправдать коллективное наказание палестинского народа. Скорость и масштабы убийств и разрушений в Газе не сравнимы ни с чем, что я видел за годы пребывания на посту генерального секретаря»,— признался он.
Первым на это отреагировал глава Минобороны Израиля Йоав Галант, в ответ обвинивший ООН в том, что она не занимается предотвращением атак на Израиль со стороны «Хезболлы» и не настаивает на выполнении резолюции 1701 Совета Безопасности. «Реальность такова, что движение "Хезболла" взяло Ливан в заложники»,— написал Йоав Галант на своей странице в соцсети X. Резолюция 1701 СБ ООН предполагает отвод подразделений «Хезболлы» от границы с Израилем за реку Литани в глубине территории Ливана.
На этом фоне президент США Джо Байден также избежал критики действий Израиля в Ливане, сделав акцент на необходимости задействовать механизмы дипломатии.
«По обе стороны израильско-ливанской границы остаются перемещенные лица, полномасштабные войны не отвечают ничьим интересам. Даже если ситуация обострилась, дипломатическое решение все еще возможно. Более того, это остается единственным путем к прочной безопасности, к тому, чтобы жители обеих стран могли безопасно вернуться в свои дома на границе»,— заявил Джо Байден. «У нас есть конкретные идеи, которые мы обсудим с союзниками и коллегами на этой неделе, чтобы достичь прогресса по этому вопросу»,— сообщил агентству AFP неназванный американский чиновник.
Президент США Джо Байден (в центре слева) и генсек ООН Антониу Гутерриш (в центре справа)
Фото: Elizabeth Frantz, Reuters
Выступления других западных лидеров перекликались между собой и содержали два тезиса: конфликт в Ливане должен быть остановлен и ответственность несут обе стороны. «Мы должны убедиться, что гражданские лица в Ливане находятся под защитой. Насилие должно прекратиться. Женщины и дети, убитые в Ливане,— это чрезвычайно тревожно. Необходима деэскалация как со стороны Израиля, так и со стороны "Хезболлы"»,— заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
В свою очередь, премьер Италии Джорджа Мелони в своем выступлении лишь кратко упомянула Ливан, сосредоточившись на палестинской проблеме. «Сейчас необходимо незамедлительно прекратить огонь в Газе и освободить израильских заложников. Не нужно и таких трагедий, свидетелями которых мы становимся на юге и востоке Ливана. Многие из жертв — женщины и дети»,— заявила Джорджа Мелони. По ее словам, Италия «подтверждает право Израиля защищаться от таких терактов, какой был совершен 7 октября».
Самым жестким обличительным заявлением в адрес Израиля в связи с операцией «Стрелы севера» стала речь эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. «Помимо совершения тяжкого преступления путем минирования беспроводных устройств связи и их одновременного подрыва среди тысяч людей с полным пренебрежением к их личности или местонахождению, Израиль в настоящее время ведет войну против Ливана, и никто не знает, до какой степени может разгореться эта война»,— заявил эмир Катара. «Это выбор Израиля, его руководство это хорошо знает. Они знают, что это не принесет мира и безопасности ни северу Израиля, ни Ливану и что ключ к безопасности лежит в достижении справедливого мира. Прекратите агрессию против Газы, прекратите войну в Ливане»,— воззвал Тамим бен Хамад Аль Тани.
Эмир Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани
Фото: Mike Segar, Reuters
На фоне этих оценок выступление президента Ирана Масуда Пезешкиана, лидера главной внешней силы, благодаря которой «Хезболла» получила имеющийся у нее военный потенциал, оказалось далеко не столь радикальным. Самым острым в выступлении нового иранского лидера, который участвовал в работе Генассамблеи ООН впервые и заявил о готовности сотрудничать с Западом, стал такой фрагмент: «Необходимо, чтобы международное сообщество немедленно прекратило насилие и обеспечило постоянное прекращение огня в секторе Газа и прекратило отчаянное варварство Израиля в Ливане до того, как это насилие охватит регион и весь мир».
И, наконец, яростный критик Израиля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этот раз не только выразил солидарность с народом Палестины, обвинив еврейское государство в варварстве и агрессии при поддержке Запада, но и сделал примирительный жест в адрес еврейского народа. «Я буду выражаться предельно ясно: у нас нет никакой враждебности по отношению к народу Израиля. Мы выступаем против антисемитизма таким же образом, как мы выступаем против преследования мусульман»,— сообщил он.