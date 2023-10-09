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Коммерсантъ FM
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ОПЕК и МЭА не сошлись спросом

Картель ожидает сохранения доминирования нефти на энергорынке в ближайшие 20 лет

Нефть будет сохранять лидирующее положение в мировом энергобалансе как минимум до 2045 года, и спрос на нее в этот период продолжит расти, следует из ежегодного долгосрочного прогноза ОПЕК (World Oil Outlook). Объем инвестиций, который поможет нефтяному сектору удовлетворять растущий спрос, оценен суммарно в $14 трлн. Такие ожидания картеля расходятся с прогнозами другой профильной организации — Международного энергетического агентства (МЭА), аналитики которого полагают, что пик потребления нефти придется уже на 2030 год, а идея о необходимости значительных вложений в сектор противоречит общей логике достижения климатических целей.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В вышедшем в понедельник долгосрочном обзоре рынка ОПЕК прогнозирует устойчивый рост спроса на нефть — предполагается, что за 2022–2028 годы он увеличится на 10,6 млн баррелей в сутки (б/с), до 110,2 млн б/с. Наиболее значительно спрос вырастет в странах, не входящих в ОЭСР: на 10,1 млн б/с, до 63,7 млн б/с. Увеличение будет обеспечено во многом за счет Китая (плюс 2,7 млн б/с, до 17,5 млн б/с) и Индии (1,6 млн б/с, до 6,8 млн б/с). В странах ОЭСР спрос вырастет лишь на 0,5 млн б/с, до 46,5 млн б/с, при этом в Европе прогнозируется снижение потребления на 0,1 млн б/с, до 13,4 млн б/с.

По ожиданиям ОПЕК, далее рост сохранится, но замедлится. К 2045 году он прогнозируется на уровне 116 млн б/с. В странах вне ОЭСР по отношению к 2022 году он вырастет на 25,7 млн б/с, до 79,4 млн б/с, в том числе в Китае — на 4 млн б/с, до 18,8 млн б/с, в Индии — на 6,6 млн б/с, до 11,7 млн б/с. В странах ОЭСР спрос, напротив, упадет на 9,3 млн б/с, до 36,7 млн б/с. Разнонаправленная динамика объясняется в том числе сложностью перестройки энергорынков в развивающихся странах.

По отраслям наибольший прирост спроса за 2022–2045 годы ожидается в транспортном секторе (на 9,8 млн б/с, до 66,4 млн б/с) и в промышленности (на 5,8 млн б/с, до 32,9 млн б/с).

Продвигая идею о растущем спросе, в ОПЕК настаивают на важности дополнительных серьезных инвестиций в отрасль: речь идет об общей сумме $14 трлн в период до 2045 года (или $480 млрд в год).

Большая часть средств — $11,1 трлн — необходима для разработки месторождений и добычи. Остальные вложения, по оценкам ОПЕК, должны обеспечить бесперебойные переработку, транспортировку и хранение топлива.

В организации указывают, что призывы сократить инвестиции в сектор приведут к дефициту предложения и, как следствие, к волатильности цен. Фактически это утверждение — ответ на последние заявления МЭА. В агентстве ожидают пика мирового спроса на нефть к 2030 году (см. “Ъ” от 14 сентября) и предполагают, что после этой даты благодаря широкому использованию возобновляемых источников энергии он будет сокращаться. Более того, в МЭА настаивают, что увеличение расходов на традиционное топливо лишь оттягивает сроки достижения климатических целей, в том числе углеродной нейтральности к 2050 году.

Отметим, что нынешние темпы энергоперехода едва ли дают возможность говорить об ограничении инвестиций в нефтяной сектор.

Сами же климатические цели кажутся все менее достижимыми в обозначенный срок: подсчитано, что их выполнение дорого обойдется как развитым, так и развивающимся странам (см. “Ъ” от 10 августа и 4 октября).

Сокращение экспорта нефти пошло по план

Как следует из обзора ОПЕК, на нефть в ближайшие 20 лет будет приходиться наибольшая доля в мировом энергобалансе. Впрочем, при этом она несколько снизится: с 31,2% в 2022 году до 29,5% в 2045-м. Доля газа за этот же период вырастет с 23,1% до 24,2%, биотоплива — с 9,1% до 9,8%, атомной энергии — с 5,2% до 6,6%. Доля угля в энергобалансе сократится значительно — с 26,1% до 15,1%. Уголь, полагают в ОПЕК, будет единственным видом топлива, спрос на который снизится с 75,9 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2022 году до 54,4 млн — в 2045-м. Сокращение будет во многом обеспечено климатическими обязательствами стран ОЭСР.

Кристина Боровикова

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