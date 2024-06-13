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Коммерсантъ FM
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МЭА прогнозирует нарастание превышения предложения нефти над спросом

Мониторинг рынка энергоресурсов

Мировой спрос на нефть может достичь пика к 2029 году, а после — начать снижаться, следует из среднесрочного прогноза (охватывает период до 2030 года) Международного энергетического агентства (МЭА). По оценкам МЭА, в 2024 году глобальный спрос на нефть вырастет до 103,2 млн баррелей в сутки (б/с) со 102,2 млн б/с в 2023-м. В 2025-м и 2026-м он будет составлять 104,2 млн б/с и 105 млн б/с соответственно.

После этого темпы роста спроса несколько замедлятся: показатель ожидается на уровне 105,3 млн б/с в 2027 году и 105,6 млн б/с — в 2028-м. Основными драйверами роста спроса будут оставаться страны, не входящие в ОЭСР. Это прежде всего Индия (за счет наращивания потребления моторного топлива) и Китай (из-за расширения импорта нефтепродуктов). В 2029 году глобальный спрос, прогнозируют в МЭА, стабилизируется на уровне 105,6 млн б/с. На фоне расширения использования электромобилей и повышения энергоэффективности экономик показатель начнет постепенно сокращаться: в 2030-м он опустится до 105,4 млн б/с.

При этом мировые мощности к концу десятилетия, как следует из доклада, достигнут 113,8 млн б/с, то есть будут превышать потребность на 8 млн б/с. Отчасти это объясняется отложенными из-за пандемии инвестициями в нефтедобычу: в 2023 году капзатраты нефтяных компаний, по оценкам МЭА, увеличились на 13%, до максимальных с 2019 года $538 млрд, и могут вырасти еще на 7% в 2024-м. Расширение мощностей во многом придется на страны, не входящие в ОПЕК+, прежде всего на США.

Часть прогноза, описывающая возможное будущее российской нефтедобычи, предсказывает период стабильности в отрасли. В среднем добыча будет сохраняться на уровне 10,78 млн б/с на горизонте ближайших лет. В 2030 году она ожидается на уровне 10,83 млн б/с. Новый доклад МЭА по-прежнему фиксирует общую устойчивость российского нефтяного сектора на фоне санкций, в том числе благодаря сохранению доступа к китайскому оборудованию. Впрочем, реализация описанного общемирового сценария может стать для РФ серьезным вызовом, полагают в агентстве. Заметное превышение предложения над спросом, вероятно, помешает странам ОПЕК+ и, в частности, России удерживать цены на нефть на приемлемых для них уровнях.

Кристина Боровикова

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