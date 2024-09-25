НПЗ загрузили критериями

По данным “Ъ”, Минфин оценивает недополученные доходы бюджета от продления господдержки НПЗ в 200 млрд руб. ежегодно в 2031–2032 годах. Проект о продлении на два года срока получения инвестнадбавки для стимулирования модернизации НПЗ проходит согласования и должен быть вскоре внесен правительством в Госдуму. Впрочем, он содержит и оговорку, согласно которой стимулы продолжат получать лишь НПЗ, соответствующие специальным критериям, которые пока неизвестны.

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Продление инвестиционной надбавки к обратному акцизу на нефть для НПЗ на два года приведет к снижению доходов бюджета в 2031–2032 годах в пределах 210 млрд руб. ежегодно. По данным “Ъ”, это следует из финансово-экономического обоснования к проекту поправок, которые подготовил Минфин по поручению правительства. Министерство направило проект в начале сентября в профильные ведомства и попросило согласовать в кратчайшие сроки. В пресс-службе правительства переадресовали вопросы к Минфину, где “Ъ” не ответили.

Инвестиционная надбавка представляет из себя повышающий коэффициент к обратному акцизу на нефть. Такую бюджетную субсидию получают те НПЗ, кто успел заключить соглашения с Минэнерго о вводе новых установок углубления переработки. Если переработчик не успел ввести установки стоимостью не менее 50 млрд руб. в срок до конца 2026 года, то должен вернуть весь объем полученной господдержки. Проект Минфина предполагает, что заводы, не успевшие провести модернизацию, получат право и дальше получать инвестиционную надбавку, а срок ее действия продлят на два года — до конца 2032 года.

Впрочем, смягчение условий получения инвестнадбавки и продление сроков будет доступно лишь тем заводам, которые будут соответствовать установленным президентом РФ дополнительным критериям.

Перечень таких критериев пока не приводится. Все крупнейшие российские нефтекомпании не были согласны с таким неравным подходом. Но в итоге Минфин не пошел им навстречу, заверив, что критерии будут основаны «на объективных факторах, замедляющих темпы реализации проектов». В ходе обсуждения нефтекомпании также предлагали пересмотреть промежуточное условие получения субсидии о необходимости инвестировать 30 млрд руб. к 2025 году. «Достижение промежуточного критерия по финансированию, отраженного в указанном абзаце, дает дополнительные гарантии государству по исполнению инвестиционного соглашения, и поэтому необходимо сохранить данный действующий подход»,— указывал Минфин в ходе обсуждения.

Как сообщал “Ъ”, предложение смягчить правила получения инвестиционной надбавки для НПЗ исходило от крупнейшего российского нефтепереработчика — «Роснефти». Нефтекомпания обращала внимание на кратное подорожание проектов модернизации НПЗ, по которым были заключены инвестиционные соглашения, в связи с ограничением поставок оборудования, ростом затрат на логистику и строительные работы, снижением доступности финансовых ресурсов. Нефтекомпании стали сталкиваться с ограничением поставок оборудования с 2022 года, когда ЕС ввел санкции против нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Также проект Минфина содержит норму, чтобы не обнулять топливный демпфер по тому продукту, порог отклонения цен по которому не превышен.

Бюджет выплачивает демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Но если оптовые цены на бензин и дизтопливо в РФ слишком сильно растут и отклоняются от установленных в Налоговом кодексе условных цен более чем на 10% и 20% соответственно в среднем за месяц, демпфер в этот месяц не выплачивается.

В соответствии с положениями Налогового кодекса законы о налогах вступают в силу не ранее чем через месяц после их официального опубликования и начала следующего налогового периода, говорит управляющий партнер юридической фирмы «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Евгений Тимофеев. «Если закон будет принят в октябре, то теоретически он может вступить в силу уже с 1 декабря, однако законодатель в подобных случаях обычно указывает в качестве даты вступления в силу 1 января, поскольку старается избегать изменения правил игры в течение календарного года»,— отмечает он.

Об основных параметрах проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы см. материал «Бюджет пошел».

Дмитрий Козлов