Минфин пересчитал допдоходы

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе составили 779 млрд руб., увеличившись в годовом сравнении на 21%, а в месячном — к июлю этого года — сократившись на 28%. В первом случае причиной стал рост цен на российскую нефть, во втором — календарный фактор. Рост допдоходов повлечет за собой увеличение суммы покупки юаней в резервы по бюджетному правилу. С учетом их встречных продаж Центробанком это приведет к тому, что регулятор в ближайший месяц будет продавать юаней на рынке всего на 0,2 млрд руб. в день после 7,3 млрд руб. в предыдущий период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Доходы федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в августе составили 778,6 млрд руб., превзойдя базовый уровень в 658,6 млрд руб. (определяется из цены отсечения нефти в $60 за баррель; все, что сверх этого порога, определяется Минфином как допдоходы).

Относительно августа прошлого года нынешние поступления выросли на 21%. Прежде всего это произошло из-за удорожания нефти: долларовая стоимость барреля Urals, по данным Минэкономики, за год выросла на 15% — с $64,21 в июле 2023-го до $74,01 в июле 2024 года (в июле — потому, что компании рассчитывают налоги, исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце).

В целом же за восемь месяцев нефтегазовые поступления выросли до 7,555 трлн руб. (на 56% больше, чем годом ранее).

При таком годовом росте относительно предыдущего месяца — июля 2024-го — нефтегазовые доходы в августе, напротив, упали (на 300 млрд руб., или на 28%). Причина — календарный фактор: в июле бюджет пополнили 497 млрд поступлений налога на дополнительный доход — НДД, который нефтяники уплачивают лишь четыре раза в год.

Сборы не подверженного таким колебаниям главного нефтегазового налога, НДПИ, в августе несколько подросли — до 1,045 трлн руб. с 944 млрд руб. в июле. При этом выросли и возвратные выплаты нефтяным компаниям из бюджета по топливному демпферу, с июльских 142,5 млрд руб. до 163,3 млрд руб., и по субсидии нефтепереработчикам, с 134,5 млрд руб. до 150,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Поскольку в августе Минфин ожидает образования дополнительных нефтегазовых доходов, вчера он также объявил о покупке валюты (юаней) в резервы. На такие операции с 6 сентября по 4 октября будет направлено 172,9 млрд руб. (по 8,2 млрд руб. ежедневно — это в семь раз меньше, чем было в предыдущий месяц, 1,12 млрд руб.). Поскольку одновременно ЦБ для зеркалирования расходов из ФНБ должен продавать валюты на 8,4 млрд руб. в день, в итоге реальные ее продажи на рынке составят всего 0,2 млрд руб. в день, что на фоне дефицита юаней способно повлиять на курс рубля в сторону его снижения.

Вадим Вислогузов