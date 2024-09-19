Капвложения мимо гражданской экономики

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования объяснили разрыв между двухзначными темпами роста капвложений и наблюдаемой стагнацией предложения инвестиционных товаров и строительства, которое должно было бы расти сопоставимыми темпами. Высокая динамика инвестиций «вероятно, в значительной мере связана с производством военной продукции», заключают аналитики ЦМАКП. Рентабельность в большинстве гражданских отраслей при этом снижается, во многих из них она уже близка или ниже рентабельности альтернативных вложений, что дестимулирует инвестиции и придает актуальность дискуссии об изменении модели госстимулирования экономики, инициированной Банком России

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В выпуске «Анализа макроэкономических тенденций» Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) приводит свежие расчеты индикатора инвестиционной активности — динамики предложения инвестиционных товаров в экономике РФ. В июне 2024 года оно находилось примерно на уровне среднемесячного значения 2021 года (плюс 1,1%), а в строительном секторе стагнировало — в последние месяцы просматривается тенденция слабого снижения предложения базовых стройматериалов при аналогичном по интенсивности увеличении предложения машин и оборудования. «Инвестактивность… с точностью до незначительных колебаний, стагнирует. С учетом ужесточения правил ипотечного кредитования и роста ставок есть риск, что эта стагнация может смениться определенным спадом»,— заключают в центре.

Выводы аналитиков идут вразрез с официальной статистикой и данными опросов ИНП РАН об обновлении машин и оборудования в наиболее капиталоемком секторе — обрабатывающей промышленности (по данным Росстата, 54% прироста капвложений крупных и средних компаний обеспечено машинами и оборудованием и может объясняться резким удорожанием импорта, см. “Ъ” от 4 сентября). По данным Росстата, напомним, во втором квартале капвложения крупных и средних предприятий в годовом выражении выросли на 11,5% против 14,6% в первом квартале 2024 года, а в целом по экономике — на 8,3% и 14,5% соответственно.

В ЦМАКП отмечают, что в квартальном сопоставлении «формально сохранился интенсивный рост инвестиций в основной капитал» (плюс 3,7% в первом и плюс 1,3% во втором квартале с учетом сезонности). Это вступает в «противоречие со стагнацией предложения инвесттоваров и строительных работ».

«Вероятно, в значительной мере столь высокая динамика инвестиций связана с производством военной продукции»,— поясняют аналитики центра. Кроме того, исследования центра фиксируют негативные изменения в структуре капвложений. Так, физический объем вложений в машины и оборудование в 2023 году по сравнению с 2021 годом снизился на 8% при сильном росте вложений в нежилые здания, интеллектуальную собственность и прочие фонды, что в центре объясняют «вынужденным характером» вложений, отмечая снижение их технологичности. Кроме того, отмечается и дальнейшее сжатие «ресурсной базы» для инвестиций: «беспрецедентное усиление» роли госфинансирования при кратном снижении притока средств от российских банков и оттоке зарубежного финансирования.

На этом фоне рентабельность оборотного капитала (прибыль минус убыток к оборотному капиталу) в июне 2024 года, по оценкам ЦМАКП, в промышленности в целом находилась на уровне действовавшей ключевой ставки ЦБ — 17%, а в обработке — 20%. «Уровень рентабельности неплохой. Но новый неприятный феномен — беспрецедентное сближение ставки по кредитам и рентабельности. В результате ставка по кредиту — дестимулятор инвестиций»,— заключают в центре.

Напомним, 13 сентября регулятор повысил ключевую ставку до 19%. Теперь средняя рентабельность ниже ставки в большем числе отраслей (среди них АПК, производство напитков, одежды, мебели, электрооборудования, машиностроение, транспорт, выпуск металлоизделий, строительство, деревообработка), а в ряде других — рентабельность выше ставки ненамного (производство стройматериалов, кокса и нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий).

«С учетом внутриотраслевой дифференциации предприятий это значит, что у их значительной части рентабельность также ниже ставки»,— отмечают авторы исследования.

При этом, опираясь на данные опросов компаний ЦБ, в ЦМАКП отмечают, что загрузка мощностей во втором квартале 2024 года практически не изменилась (около 80%, сезонность устранена; этот уровень держится с начала 2023 года) и «стимулирование инвестиций, создающих новые мощности, объективно ставится сейчас в центр экономической политики». Ранее, напомним, дискуссию о необходимости корректировки модели господдержки приоритетных инвестпроектов и сокращения субсидируемого льготного кредитования в пользу рыночных механизмов открыл Банк России (см. “Ъ” от 17 сентября), готовы обсуждать новые подходы и в Белом доме.

Олег Сапожков