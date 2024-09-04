Неопределенные капвложения

Росстат и Минэкономики сообщают о бурном росте капвложений в первом полугодии 2024 года (см. “Ъ” от 29 августа) — главным образом в машины и оборудование, особенно в обработке (прежде всего в машиностроении и химии и за счет частных компаний), но альтернативные исследования такой динамики не подтверждают. В ЦМАКП ранее заключали, что по данным о предложении инвесттоваров в экономике на конец мая 2024 года, инвестактивность стагнирует. «Оценки динамики инвестиций в машины и оборудование могут быть несколько завышены из-за объективной невозможности учесть ряд факторов, основной из которых — мощные структурные изменения в корзине импортируемых товаров»,— отмечали в ЦМАКП (см. “Ъ” от 7 августа). Аналитики Райффайзенбанка, разбирая статистику Росстата об инвестициях, в свою очередь, заключают: «Сохранение высокого инвестиционного спроса во многом поддержано госбюджетом и крупными проектами госкомпаний». Впрочем, и номинальный рост инвестиций «без госкапвложений, нефтегазового сектора и естественных монополий» в банке оценивают в «32% год к году». Важными факторами повышенного инвестспроса в банке считают необходимость импортозамещения и высокую предпринимательскую уверенность крупного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По данным августовского опроса промышленников ИНП РАН, инвестпланы компаний в третьем квартале 2024 года и вовсе ушли «в минус» — намерений снизить капвложения второй месяц подряд регистрируется больше, чем увеличить. Кроме того, после прекращения импорта и ухода «западных» производителей основной проблемой для компаний остается отсутствие отечественных поставщиков, способных заместить подсанкционный импорт, а рост спроса на российскую продукцию с уходом конкурирующего импорта логично привел к росту цен, поддержанному и поставщиками из «дружественных стран». Существенное изменение технологических цепочек из-за проблем с импортозамещением отмечено 37% предприятий и соответствует уровню апреля 2022 года. А масштабы отказа от рабочего импортного оборудования из-за невозможности его обслуживать к августу 2024 года оказались скромнее ожиданий апреля 2022 года (см. график). При этом 10% респондентов были вынуждены свернуть инвестиции из-за отсутствия импорта, тогда как о росте инвестиций в импортозамещение сообщили 14% компаний.

Артем Чугунов