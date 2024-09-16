За деньгами на рынок

Банк России предлагает изменить модель господдержки приоритетных инвестиционных проектов, сократив стимулирование субсидируемых бюджетом льготных банковских кредитов. Вместо этого ЦБ предлагает выплачивать субсидии самим компаниям, выходящим на рынок капитала,— то есть тем, кто привлекает средства через выпуск акций и облигаций. Такой подход, по мнению регулятора, позволит бизнесу диверсифицировать источники финансирования и сократит проинфляционный эффект кредитов. Пока ЦБ хотел бы сконцентрировать такую поддержку на отраслях, необходимых для технологического развития РФ. В экономическом блоке правительства предложения ЦБ не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В опубликованных в понедельник «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2025–2027 годы» Центробанк предложил скорректировать модель бюджетного стимулирования перспективных инвестиционных проектов. Речь идет о попытке выровнять стимулирование банковского кредитования и использования инструментов рынка капитала. Сейчас практика поддержки приоритетных отраслей основана на субсидировании бюджетом льготного банковского кредита и стимулирует компании к выбору именно займов, а не инструментов рынка капитала. При размещении облигаций или привлечении акционерного капитала инвестирующая компания не сможет рассчитывать на получение бюджетной субсидии, напоминает ЦБ.

Недостатком банковского кредита с точки зрения макроэкономических эффектов является его проинфляционное влияние.

Напомним, что в Центробанке неоднократно указывали на избыточное государственное стимулирование экономики за счет льготных программ и на потребность в ужесточении денежно-кредитной политики в ответ на дополнительные вливания средств.

Поэтому ЦБ де-факто предложил правительству альтернативные банковскому кредитованию меры стимулирования экономики — с ограниченным проинфляционным влиянием. Речь идет о субсидировании долевого финансирования, то есть выплатах «субсидии, распределенной во времени, компаниям, выходящим на рынок капитала», поясняет регулятор. Такое финансирование бизнеса через акции и облигации не создает дополнительной денежной массы (если покупатели бумаг — не банки) — в инвестиции направляются уже сформированные сбережения. Увеличивать бюджетные расходы не потребуется, поскольку новая субсидия на долевое финансирование будет предоставляться вместо субсидии на кредит.

Для начала сконцентрировать поддержку ЦБ предлагает на компаниях, реализующих приоритетные для развития экономики проекты,— в соответствии с таксономией технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

Предлагается «как минимум выровнять подходы к мерам поддержки, применяемым к банковскому кредитованию и инструментам рынка капитала». Авторы документа полагают, что компании и инициаторы проекта смогут принимать решение о структуре финансирования, опираясь на специфику экономики конкретного проекта и относительную рыночную стоимость источников.

По данным “Ъ”, регулятор уже обращался с такими предложениями к финансово-экономическому блоку правительства.

В секретариате вице-премьера Александра Новака на запрос “Ъ” не ответили. В Минэкономики предложения также отказались комментировать. По сведениям «Интерфакса», ЦБ предлагает привязать размер субсидии к объему средств, привлеченных компанией в рамках публичного размещения (с поправкой на размер ключевой ставки). Поддержка должна быть сконцентрирована на компаниях, реализующих приоритетные для развития экономики проекты, которые вышли на рынок капитала не раньше 2022 года. Субсидию предлагается предусмотреть на три года с момента размещения компанией не менее 15% акций на бирже в ходе IPO или SPО.

Также среди предложений ЦБ — предоставление вышедшим на рынок акционерного капитала эмитентам льгот по налогу на прибыль и их приоритетный доступ к программам господдержки.

Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина отмечает, что, хотя доля банковского кредитования в инвестициях не превышает 10%, нынешняя высокая ключевая ставка влияет на склонность предприятий к сбережению средств и к приостановке инвестпроектов. По мнению эксперта, предложенное стимулирование инвестиций в приоритетных секторах не приведет к сплошному «разогреву» спроса и не будет иметь проинфляционных эффектов, при этом оно поспособствует росту там, где это действительно необходимо.

Член координационного совета «Деловой России», учредитель группы компаний АИР Алексей Кучмин, впрочем, отмечает, что сейчас в России 99% компаний не готовы к выходу на рынок капитала через IPO. По его словам, есть риски низкого спроса на первый выпуск акций, если же их придется выкупать государству (например, через Корпорацию МСП), то это действие, по сути, также способно разгонять инфляцию. По его мнению, лучший способ финансирования высокотехнологичных компаний — это прямые гранты или займы от государства, что позволит точечно направлять денежные средства получателям. Отметим, впрочем, что подход проблемы привлечения в экономику уже сформированных сбережений частных инвесторов не решает.

Диана Галиева