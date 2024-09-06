ЦБ оценил бюджетный импульс регионов

По итогам семи месяцев 2024 года наблюдался заметный рост собственных доходов консолидированных бюджетов регионов (на 11,8% относительно такого же периода 2023-го), отмечает ЦБ в своем сентябрьском докладе о региональной экономике. В основном прирост пришелся на налог на доходы физических лиц (плюс 26,1%), который рос вместе с увеличившимися из-за дефицита кадров зарплатами, а также на налоги на совокупный доход (речь идет о спецрежимах для малого бизнеса, плюс 43,9%).

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При этом второй по объему после НДФЛ источник поступлений — налог на прибыль — оказался с минусе. Его сборы упали на 10,7% год к году. ЦБ объясняет это, в частности, уменьшением финансового результата предприятий экспортно-ориентированных отраслей. Регионы, в которых преобладают компании, работающие по госзаказу, напротив, отмечали позитивную динамику поступлений этого налога (Удмуртия, Тульская и Курганская области).

Расходы регионов по итогам семи месяцев выросли, но меньше, чем доходы,— на 8,1%. В итоге региональные бюджеты в январе—июле исполнены с профицитом в 1,5 трлн руб. (годом ранее — 1,3 трлн руб.). Однако, прогнозирует ЦБ, весь 2024 год регионы завершат все же с дефицитом из-за предстоящей во втором полугодии интенсификации расходов.

Бюджетный импульс на конец 2024 года во всех макрорегионах РФ будет положительным, ожидает ЦБ. Речь идет о сальдо бюджетов в процентах к валовому региональному продукту (налоговые и неналоговые доходы за вычетом расходов), взятом со знаком минус. Повышение показателя соответствует увеличению бюджетного импульса, сужение — уменьшению. По итогам года импульс бюджетной политики в регионах увеличится до 3,7% к ВРП при оценке начала года в 3%. Отметим, что положительный вклад бюджетов регионов в совокупный спрос в краткосрочном периоде ЦБ оценивает как проинфляционный. При этом он отмечает, что региональные программы стимулирования инвестиций и модернизации инфраструктуры, повышения квалификации работников способствуют улучшению ресурсной обеспеченности экономики и росту эффективности использования производственных факторов. И такое расширение потенциала экономики в среднесрочном периоде ЦБ рассматривает уже как дезинфляционный фактор.

Вадим Вислогузов