День парламентского единства

Во всех 13 регионах, где в минувшие выходные прошли выборы депутатов законодательных собраний, победителем стала «Единая Россия». По предварительным данным, партия существенно нарастила количество мандатов в Хабаровском крае, Республике Алтай, Марий Эл и Севастополе. В Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии число депутатов-единороссов осталось неизменным, а в Туве — немного снизилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уверенным реваншем завершились для «Единой России» (ЕР) выборы в Законодательную думу Хабаровского края. В 2019 году на волне популярности тогдашнего губернатора от ЛДПР Сергея Фургала единороссы разгромно уступили либерал-демократам, проиграв во всех 24 одномандатных округах и получив всего 2 из 12 мандатов по спискам. Зато ЛДПР тогда обрела квалифицированное большинство — 30 из 36 мест.

Теперь ситуация перевернулась на 180 градусов: представители ЕР победили в 21 одномандатном округе, а результат по спискам гарантировал партии еще 6 мандатов. Теперь квалифицированное большинство — 27 из 36 голосов — за единороссами. Либерал-демократы победили в 3 округах и взяли 2 места по спискам. КПРФ получила только 2 «списочных» мандата (было 3), а «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и «Новые люди» — по 1 (в прошлом созыве их представителей не было).

Исправлять «ошибки прошлого» ЕР пришлось и в Москве, где ее представительство в парламенте по итогам выборов-2024 удвоилось, а суммарное число мандатов у оппозиции уменьшилось почти втрое.

Значительно больше единороссов будет и в Госсобрании (парламенте) Республики Алтай. Пять лет назад представители ЕР победили в 21 из 30 одномандатных округов и еще 4 из 11 мандатов взяли по спискам. На этот раз единороссы забрали все 30 округов, попутно нарастив число «списочных» мест до 7. Не смогли повторно пройти в парламент представители «Родины», у эсеров остался 1 депутат, а ЛДПР увеличила их число с 1 до 2. Сильнее всего «просела» КПРФ, которая теперь будет иметь в Госсобрании только 1 голос, хотя после выборов 2019 года фракция коммунистов насчитывала 7 человек.

На выборах в Госсобрание (парламент) Марий Эл, где 13 депутатов избираются по пропорциональной системе и 39 — по мажоритарной, «Единая Россия» не только нарастила число «списочных» мандатов (с 6 до 10), но и почти не оставила шансов оппозиции в округах, победив в 38 из них (было 27). Эсеры на этот раз не смогли ни преодолеть пятипроцентный барьер, ни победить в округах, КПРФ досталось 2 места (было 9), а ЛДПР — 1 (3).

Как и пять лет назад, в Госсовет (парламент) Татарстана по спискам прошли только ЕР и КПРФ, сохранив число своих «списочных» мандатов неизменным — 44 и 6 соответственно. При этом единороссы завоевали дополнительное место в округах (теперь у ЕР 42 одномандатника). ЛДПР и СРЗП увеличили число депутатов с 1 до 2, а единственный мандат Партии роста перешел «Новым людям». Число победивших самовыдвиженцев снизилось с 6 до 2. Еще по одному округу придется проводить перевыборы, так как перед голосованием там снялись все кандидаты, так как перед голосованием там снялись все кандидаты, кроме одного.

Количество единороссов в заксобрании Севастополя увеличилось с 14 до 20. Партия власти нарастила число мандатов как по спискам (с 8 до 12), так и по одномандатным округам (с 6 до 8). «Новым людям», которые ранее не были представлены в парламенте города-героя, досталось 2 места, а вот КПРФ и ЛДПР, ранее контролировавшие по 3 голоса, теперь вынуждены довольствоваться единственным представителем каждая. Партия пенсионеров и «Зеленые» на этот раз в Заксобрание не прошли.

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Увеличится представительство ЕР и в Госсовете (парламенте) Крыма, куда, как и в 2019-м, по спискам прошли только три партии, но голоса между ними распределились иначе. На момент подготовки материала точное число мандатов, причитающееся каждой из них, в республиканском избиркоме не назвали. При этом единороссы «отдали» СРЗП один из 25 одномандатных округов, поэтому новый созыв Госсовета впервые будет четырехпартийным.

По предварительным данным, в Тульской и Брянской облдумах у ЕР будет на 2 мандата больше, чем в прошлых созывах, а в Волгоградской области, вероятно, их число останется неизменным. В Народном собрании (парламенте) Карачаево-Черкесии, которое избирается целиком по спискам (50 мест), изменения по итогам выборов будут минимальными. Если в 2019 году туда прошли по 3 представителя от «Справедливой России» (6,2%) и «Патриотов России» (5,9%), то сейчас — 6 кандидатов от объединенной СРЗП (11,8%). Остальные партии финишировали с очень близкими результатами, сохранив свои фракции (ЕР — 34 места, КПРФ — 6, ЛДПР и «Гражданская платформа» — по 2).

В парламенте Кабардино-Балкарии, где все 70 мандатов тоже распределяются по пропорциональной системе, партийное соотношение не изменится вовсе (ЕР — 50 мест, КПРФ — 9, СРЗП — 7, ЛДПР — 2, «Зеленые» — 2), поскольку результаты 2019 и 2024 годов отличаются буквально на сотые доли процента. Например, если пять лет назад «Зеленые» набрали 5,07%, то сейчас — 5,06%, у ЛДПР было 5,1% — стало 5,08%. А вместо не прошедшей в 2019 году «Гражданской платформы» (0,62%) аутсайдерами на этот раз оказались «Новые люди» (0,75%).

Наконец, на выборах в Верховный хурал Тувы единороссы показали стабильный результат в партийном голосовании, сохранив 14 «списочных» мест, но уступили самовыдвиженцам в 3 из 16 одномандатных кругов. В результате их фракция номинально сократилась с 30 до 27 депутатов. Впрочем, не исключено, что самовыдвиженцы впоследствии могут присоединиться к партии власти. ЛДПР — единственная оппозиционная партия, присутствовавшая в предыдущем созыве (2 депутата),— на этот раз получила только одно место. Зато в парламент Тувы прошли КПРФ и впервые — «Новые люди» (по одному мандату).

Андрей Прах, корсеть “Ъ”