Как губернаторы соревновались сами с собой

Восемь из 13 глав регионов, 8 сентября переизбравшихся на второй срок, улучшили свой результат по сравнению с выборами 2019 года. Увереннее всех финишировал сахалинский губернатор Валерий Лимаренко, прибавивший сразу 24,7 процентного пункта (п. п.; см. график). Еще четыре действующих руководителя набрали меньше, чем на выборах пятилетней давности, а наибольшие потери понес глава Забайкальского края Александр Осипов (–7,3 п. п.). Наконец, результат ставропольского губернатора Владимира Владимирова практически не отличается от показателя 2019 года (–0,03 п. п.).

Что касается врио губернаторов, то только трое из восьми улучшили результаты предшественников. В частности, врио главы Хабаровского края Дмитрий Демешин набрал на 24,2 п. п. больше, чем Михаил Дегтярев в 2021 году. Врио главы Горного Алтая Андрей Турчак получил на 15,3 п. п. больше, чем Олег Хорохордин в 2019-м, а врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов — на 1,5 п. п. больше, чем Олег Кувшинников (2019).

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Остальные «новички» выступили слабее глав, которых они сменили в должности. Так, врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных набрал на 3,6 п. п. меньше Антона Алиханова (избрался в 2022 году), врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев — на 4,3 п. п. меньше Дмитрия Азарова (2023), врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев — на 5,1 п. п. меньше Алексея Дюмина (2021), а врио главы Кузбасса Илья Середюк — на 6,9 п. п. меньше Сергея Цивилева (2023). Наконец, значительно хуже своего предшественника Романа Старовойта (2019) выступил врио курского губернатора Алексей Смирнов — минус 15,8 п. п.

Напомним, еще в двух субъектах руководителей 8 сентября избрали региональные заксобрания: за главу Ингушетии Махмуд-Али Калиматова проголосовали 25 из 32 депутатов (в 2019 году — 27 из 31), а за врио главы Ханты-Мансийского округа Руслана Кухарука — 33 из 36. Губернаторы Кабардино-Балкарии и Крыма будут избраны новыми созывами республиканских парламентов, сформированными по итогам сентябрьских выборов.

Андрей Прах