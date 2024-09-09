обновлено 16:29 , 09.09
Как прошло голосование на региональных выборах. Главное
- По предварительным данным, на выборах глав субъектов победу одержали все действующие губернаторы, шедшие на очередной срок, и все временно исполняющие обязанности, назначенные президентом.
- Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов побеждает с 65,28% на выборах главы региона после обработки 100% протоколов. Как беженцы в Курской области голосовали и работали в избирательной комиссии — в репортаже “Ъ”.
- Около 830 тыс. россиян проголосовали онлайн через федеральную платформу дистанционного электронного голосования.
- По предварительным данным, кандидаты от «Единой России» побеждают в 80% избирательных округов Москвы, заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, за три дня система электронного голосования в городе отразила около 300 атак.
- На довыборах трех депутатов Госдумы лидируют бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и бывший министр спорта Олег Матыцин.
- Свыше 200 тыс. атак было совершено на интернет-портал Центризбиркома России с 5 сентября, из них порядка 1% составляли атаки высочайшего уровня критичности, рассказал член ЦИКа Игорь Борисов.
- Сообщения о нарушениях правил агитации и информирования избирателей поступили из 28 регионов, однако пока подтвердился только один факт, сообщили в ЦИКе.
- В единый день голосования в 83 регионах России прошли выборы губернаторов, мэров и депутатов разных уровней (кроме Ингушетии, ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Магаданской областей). В 49 регионах избирательные участки были открыты три дня, в 25 регионах было доступно дистанционное онлайн-голосование (ДЭГ), причем в шести (Алтайском крае, Чечне, Коми, Смоленской и Костромской областях, а также Республике Марий Эл) оно прошло впервые. В 21 российском субъекте состоялись прямые выборы губернаторов, еще в 13 регионах прошли выборы в местные парламенты и довыборы в Госдуму.