Около 830 тыс. россиян проголосовали онлайн через федеральную платформу

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 89,92% на выборах в России. Такой способ участия выбрало свыше 827 тыс. человек. В Москве для ДЭГ используется другая платформа, которой воспользовалось 95,5% участников голосования в столице.

Минцифры привело данные с федеральной платформы в Telegram. Чаще всего онлайн голосовали люди в возрасте 36–50 лет (44%). 29% проголосовавших относятся к категории 18–35 лет, 27% — к категории старше 50 лет. Среди онлайн-избирателей больше женщин, чем мужчин, 66% против 34%.

По онлайн-явке лидерами стали Марий Эл (94,66%), Костромская (94,58%), Вологодская (93,78%), Липецкая (93,62%) области и Республика Алтай (93,18%). Федеральной платформой могли воспользоваться жители 25 регионов.

Об итогах выборов — в материале «Ъ» «Россия осталась единой».

Леонид Уварчев