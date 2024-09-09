Абрамченко, Матыцин и Шульгинов лидируют на довыборах депутатов Госдумы

Центризбирком опубликовал предварительные результаты итогов голосования на довыборах трех депутатов Госдумы. Лидируют бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и бывший министр спорта Олег Матыцин.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Шульгинов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В одномандатном округе №35 Хакасии после подсчета 100% протоколов самовыдвиженец Николай Шульгинов получает 55,31% голосов. Его ближайший соперник — кандидат от «Справедливой России—За правду» Владимир Смышляев, который получил поддержку 29,8% избирателей.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Олег Матыцин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В одномандатном округе №78 Брянской области единоросс Олег Матыцин побеждает с результатом в 67,8% после подсчета 91,5% протоколов. На втором месте — кандидат от КПРФ Андрей Архицкий (12,25%).

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Виктория Абрамченко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В одномандатном округе №152 Ростовской области Виктория Абрамченко, выдвинутая «Единой Россией», получает 75,73% голосов по итогам подсчета всех протоколов. Ее ближайший конкурент — кандидат от КПРФ Наталья Оськина (11,28%).

В Хакасии мандат депутата Госдумы освободился после того, как единоросс Сергей Сокол стал спикером парламента республики в сентябре 2023 года. Единоросс Виталий Кушнарев в июне 2024 года перешел на работу в администрацию Ростовской области и освободил кресло депутата Госдумы. Представлявший Брянскую область единоросс Николай Алексеенко ушел из нижней палаты парламента в мае 2024-го

О предварительных итогах выборов — в материале «Ъ» «Россия осталась единой».

Леонид Уварчев