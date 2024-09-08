Россия осталась единой

Вечером в воскресенье в России завершился очередной Единый день голосования. По предварительным данным, на выборах глав субъектов победу одержали все действующие губернаторы, шедшие на очередной срок, и все временно исполняющие обязанности, назначенные президентом. Кроме того, «Единая Россия» взяла реванш на выборах в парламент Хабаровского края, где последние пять лет правила ЛДПР, и победила на прямых выборах мэров Анадыря и Абакана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на весьма скромные стартовые показатели, итоговая активность избирателей в большинстве регионов оказалась достаточно высокой

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Несмотря на весьма скромные стартовые показатели, итоговая активность избирателей в большинстве регионов оказалась достаточно высокой

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первые результаты голосования традиционно пришли с Дальнего Востока и из Сибири. На выборах главы Хабаровского края с уверенным отрывом победил врио губернатора Дмитрий Демешин («Единая Россия», ЕР), который на момент сдачи номера набрал 81,1% голосов (подсчитано 90% протоколов). Следом за ним финишировал первый секретарь крайкома КПРФ Петр Перевезенцев (8%), а замкнула тройку лидеров депутат Госдумы от «Новых людей» Роза Чемерис (4,8%).

Напомним, в 2021 году врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярев (ЛДПР), пришедший на смену арестованному однопартийцу Сергею Фургалу, победил гораздо скромнее, набрав всего 56,8%. Правда, тогда в бюллетене не было кандидата от ЕР, а сейчас — кандидата от ЛДПР. После оглашения первых результатов Дмитрий Демешин заявил, что готов пригласить каждого из своих «партнеров по выборам» на работу. «Чтобы делами, а не словами вы бы отстояли конкретные интересы жителей Хабаровского края»,— подчеркнул победитель.

С уверенным результатом переизбрался на второй срок губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (ЕР). После подсчета 99,7% протоколов он лидировал с 80,6% голосов, а на втором месте шел первый секретарь сахалинского обкома КПРФ Павел Ашихмин (7,5%). В Забайкальском крае действующий губернатор Александр Осипов, который баллотировался самовыдвиженцем при поддержке ЕР, после обработки 95,2% протоколов набрал 82,4% и без труда обошел депутата заксобрания от ЛДПР Георгия Шилина (7,4%).

Не менее впечатляющий результат продемонстрировал врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк (ЕР), которому, в отличие от перечисленных глав, оппонировали сразу четыре кандидата (у Дмитрия Демешина, Валерия Лимаренко и Александра Осипова их было по трое). После подсчета 92,1% бюллетеней он немного не дотянул до отметки 80%, набрав 78,9% голосов.

Бывший секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, который 4 июня был назначен президентом на пост врио главы Горного Алтая, на момент сдачи номера заручился поддержкой 77,4% избирателей (обработано 44,7% протоколов).

В регионах европейской части России на момент сдачи номера первыми к финишу тоже пришли кандидаты от ЕР: глава Башкирии Радий Хабиров (74,5% голосов после обработки 0,4% бюллетеней), курганский губернатор Вадим Шумков (86,8%, обработано 61,6%), челябинский Алексей Текслер (83,1%, обработано 24,3%), оренбургский Денис Паслер (77,8%, обработано 73,5%), астраханский Игорь Бабушкин (85,9%, обработано 0,6%), врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев (82,7%, обработано 24,4%), градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов (70,1%, обработано 0,1%), волгоградский губернатор Андрей Бочаров (69,3%, обработано 0,1%), липецкий Игорь Артамонов (72,8%, обработано 3,2%), мурманский Андрей Чибис (79,1%, обработано 16,6%), врио губернаторов Тульской, Курской и Вологодской областей Дмитрий Миляев (63,6%, обработано 0,1%), Алексей Смирнов (66,9%, обработано 13,5%) и Георгий Филимонов (59,5%, обработано 28,4%), а также главы Ставропольского края и Калмыкии Владимир Владимиров (83,1%, обработано 0,6%) и Бату Хасиков (82,2%, обработано 3,5%). Наконец, в Калининградской области, где участки закрылись лишь в 21:00 мск, ЦИК отчитался о лидерстве врио губернатора Алексея Беспрозванных с 84,6% голосов после обработки 1,6% протоколов.

Раньше всех остальных в воскресенье новых руководителей обрели Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ингушетия, где губернаторов избирают не граждане, а депутаты заксобраний (из трех кандидатур, предложенных президентом).

В ХМАО им ожидаемо стал бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук (ЕР), который в мае в статусе врио губернатора сменил на этом посту Наталью Комарову. За господина Кухарука проголосовали 33 депутата окружной Думы. Свежеиспеченный глава пообещал запустить адресную программу по расселению аварийного жилья, а также увеличить частоту авиарейсов в Москву, Екатеринбург, Казань и Тюмень. Депутат Алексей Савинцев (КПРФ), выступавший оппонентом Руслана Кухарука, получил три голоса, а его коллега Михаил Сердюк (СРЗП) — ни одного.

Депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии переизбрали на пост главы республики Махмуда-Али Калиматова (ЕР), который руководит регионом с 2019 года. За него проголосовали 25 парламентариев. Выступая перед собранием, господин Калиматов заявил, что ему удалось вывести Ингушетию из долгов, а также вернуть доверие жителей к республике. Депутата Алихана Арапханова (СРПЗ) поддержали два парламентария, а его коллегу Ислама Гадиева (ЛДПР) — три.

Что касается депутатских кампаний, то здесь, по предварительным данным, ЕР берет реванш в Хабаровском крае, набирая на выборах в законодательную думу 45,8% голосов по партспискам и побеждая как минимум в 18 из 24 одномандатных округов. Пять лет назад уверенную победу одержала ЛДПР, став в регионе, по сути, правящей партией. На выборах в Госсобрание (парламент) Республики Алтай единороссы предварительно набирают по спискам 55,9% голосов, а на выборах в Верховный хурал (парламент) Тувы — 86,7%.

Наконец, на прямых выборах мэров двух административных центров — Анадыря и Абакана — первыми тоже финишируют представители ЕР: соответственно первый вице-мэр Сергей Спицын (61,9% после обработки 100% протоколов) и действующий мэр Алексей Лемин (74,2% после подсчета 20% бюллетеней).

Отметим также, что лидерами по активности избирателей традиционно стали национальные республики — Башкирия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Кроме того, привычно высокий для себя результат показала Кемеровская область (см. график).

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Нарушения откуда не ждали

Кампания проходит в целом корректно, даже «традиционные наши оппоненты работают в штатном режиме», отчиталась днем в воскресенье председатель ЦИКа Элла Памфилова. Однако основным источником «головной боли» для избиркомов неожиданно стало «некорректное поведение» отдельных представителей парламентской оппозиции — в общей сложности в ЦИК насчитали около 60 подобных инцидентов.

Так, избирком Брянской области пожаловался на депутатов Госдумы от КПРФ Алексея Куринного и Марию Дробот. Они «терроризировали звонками» избиркомовцев, требовали у них персональные данные избирателей (например, списки надомного голосования) и даже фотографировали избирательные участки, несмотря на введенный в регионе запрет, рассказала в ходе прямого включения в информцентре ЦИКа глава облизбиркома Елена Анненкова. В целом же коммунисты «эмоционально выводят из равновесия, пишут жалобы, на которые даже не хочется тратить время», жаловалась она.

«Это методы навальнистов»,— возмутился зампред ЦИКа Николай Булаев и потребовал протоколировать все нарушения, чтобы позднее их смогли правильно квалифицировать правоохранительные органы.

«Приехали гастролеры... Люди что, не понимают, что такое режим КТО? Передайте все в правоохранительные органы, а партия и фракция пусть сделают выводы!» — поддержала коллегу глава ЦИКа.

Избирком Оренбургской области, в свою очередь, зафиксировал призывы представителей местного отделения КПРФ портить бюллетени на выборах губернатора, рассказала в ходе другого прямого включения председатель комиссии Евгения Ивлева. По ее словам, в соцсетях даже появились подробные инструкции, как это сделать (в каждом квадрате вписать фамилию кандидата от КПРФ, которому было отказано в регистрации). «Это можно расценивать как вмешательство в деятельность избирательной комиссии»,— констатировала госпожа Ивлева.

Прозвучали в ЦИКе претензии и в адрес лидера СРЗП Сергея Миронова: как заявил по видеосвязи председатель избиркома Псковской области Игорь Сопов, в письме, разосланном от имени господина Миронова в местные избиркомы, были допущены некорректные высказывания. «С 5 сентября нам начали поступать сигналы о том, что некоторые члены партии стали оказывать давление на председателей участковых комиссий, как раз ссылаясь на это письмо. Что там было? Там прямые угрозы, недвусмысленные вопросы, например: за что вас могут посадить в тюрьму, какое максимальное наказание грозит фальсификатору»,— уточнила детали госпожа Памфилова.

Сам господин Миронов заявил журналистам, что письмо с угрозами не подписывал и это была «ошибка аппарата» партии. По его словам, у эсеров нет претензий по итогам выборов либо «они минимальны».

Не согласился с претензиями к его партии и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, назвав прозвучавшие обвинения в «дестабилизации обстановки» в Брянской области «полной чепухой».

«Обстановку в Брянской области дестабилизируют чиновники, которые превращают выборы в неясно что. Мы вынуждены туда послать людей для того, чтобы смотреть, проверять и не допускать, чтобы разворовывали голоса»,— подчеркнул господин Зюганов. В ЛДПР нашли свои поводы для недовольства, указав прежде всего на нарушения в Хабаровском крае.

По данным партийного центра мониторинга «Кольчуга», там наблюдатели фиксировали «подвоз военных на участки, подкуп избирателей, "задвоение" и даже "затроение" избирателей в списках».

Кроме того, были выявлены «подкуп избирателей в Амурской области и Иркутске, "карусели" в Чите и Челябинске и вбросы бюллетеней в Крыму», сообщили “Ъ” в пресс-службе ЛДПР, добавив, что «по самым вопиющим случаям» в ЦИК отправлены жалобы.

В «Единой России» тоже внимательно отслеживали сообщения о потенциальных нарушениях, сообщил “Ъ” замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. «За три дня в ситуационный центр поступило порядка 400 обращений и сообщений СМИ, которые были проверены. Существенных нарушений, влияющих на результаты выборов и легитимность кампании, по итогам проверки не выявлено»,— отметил он.

Из других происшествий стоит отметить инцидент в Санкт-Петербурге, где около 30 сотрудников участковых избиркомов в Адмиралтейском и Кировском районах 7 сентября обратились в медучреждения с симптомами пищевого отравления. Его причиной, судя по всему, стали готовые обеды. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК), и уже выявили на предприятиях-поставщиках «множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм». В горизбиркоме сообщили, что все УИКи продолжили работу.

Андрей Прах, Анастасия Корня, Григорий Лейба, Ксения Веретенникова; корсеть “Ъ”