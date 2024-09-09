Собянин: система электронного голосования в Москве отразила 300 кибератак

По предварительным данным, кандидаты от «Единой России» побеждают в 80% избирательных округов Москвы, заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, за три дня система электронного голосования в городе отразила около 300 атак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В Москве выборы прошли штатно, без сбоев, организованно. На систему электронного голосования было совершено около 300 DDoS-атак, но она выстояла и работала нормально, без сбоев и задержек даже в самые пиковые нагрузки»,— рассказал мэр на исполкоме партии с региональными отделениями (цитата по ТАСС).

Господин Собянин заявил, что в ходе голосования «никаких серьезных жалоб не поступало». Он отметил, что все задействованные на выборах новации «доказали свою эффективность, самое главное — востребованность у избирателей». «Явка достигла 40%, для Москвы это очень много, почти в два раза больше, чем было в 2019 году»,— уточнил мэр.

В Москве с 6 по 8 сентября проходило голосование на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва и муниципальных депутатов районов ТиНАО и Внуково. В столичном избиркоме говорили, что только 4,5% избирателей проголосовали традиционным способом на участках, остальные 95,5% воспользовались платформой дистанционного электронного голосования.

Подробности — в материале «Ъ» «На бумаге все гладко».

Лаура Кеффер