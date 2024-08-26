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Коммерсантъ FM
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Воспитательный процесс стал судебным

Началось рассмотрение громкого дела об убийстве приемного ребенка

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела об убийстве малолетнего мальчика Далера, который воспитывался в приемной семье. На скамье подсудимых оказались опекун мальчика Вероника Наумова и племянник ее мужа Даниил Егольников. Подсудимые отрицают участие в убийстве.

Вероника Наумова утверждает, что знает настоящего убийцу мальчика, но не хочет о нем рассказывать

Вероника Наумова утверждает, что знает настоящего убийцу мальчика, но не хочет о нем рассказывать

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вероника Наумова утверждает, что знает настоящего убийцу мальчика, но не хочет о нем рассказывать

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В понедельник в Екатеринбурге начался суд по одному из самых громких в регионе уголовных дел. Все стороны поддержали ходатайство о закрытии процесса от СМИ, и суд его удовлетворил. На первом заседании представитель гособвинения зачитал обвинительное заключение.

По данным следствия, Вероника Наумова опекала Далера (2017 года рождения) с декабря 2019 года по декабрь 2022 года. В июне 2023 года она заявила, что ребенок пропал. Его искали с помощью волонтеров в течение трех дней. Вскоре тело мальчика обнаружили в спортивной сумке в гараже, который арендовала опекунша.

Следствие считает, что Вероника Наумова испытывала к мальчику неприязнь из-за его национальности. Вместе с племянником мужа Даниилом Егольниковым она якобы истязала Далера, применяла к нему пытки с особой жестокостью.

По версии следствия, мальчика систематически били, связывали, надолго опускали в ванну с холодной водой. Обвинение утверждает, что в начале декабря 2022 года госпожа Наумова избила ребенка металлическим предметом, утопила в ванне, а затем спрятала тело. При этом женщина и после убийства продолжила получать выплаты за опеку (суммарно более 100 тыс. руб.).

Теперь Вероника Наумова и Даниил Егольников обвиняются по ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего с особой жестокостью), ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего), ч. 2 ст. 117 (истязание, сопряженное с издевательствами и мучениями), ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего), ч. 4 ст. 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления), ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним) и ч. 1 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат) УК РФ. В деле фигурирует более 60 эпизодов. Как рассказал адвокат Илкин Амиров (представляет интересы отца Далера, признанного потерпевшим), Вероника Наумова признала вину лишь в мошенничестве, а Даниил Егольников частично признал вину по некоторым эпизодам истязания и незаконного лишения свободы.

В понедельник перед началом заседания Вероника Наумова заявила, что смерть Далера произошла по неосторожности от действий другого человека.

«Я не говорила, кто это, и не собираюсь говорить. Я не желаю, чтобы ребенок или кто-то другой подвергался той травле, которой подверглась я»,— сказала она. По ее словам, она не сообщила о смерти Далера и сокрыла его тело, потому что опасалась «за дорогого человека». Она отрицает, что истязала ребенка: «Я наказывала, это воспитательный процесс. Это по-разному можно воспринимать, и сила удара тоже бывает разной».

Также женщина заявила, что прошла тест на полиграфе (детекторе лжи). «Мне задавали вопрос, причастна ли я к смерти ребенка. Он показал, что я не виновата. Но при этом было сказано, что я обманываю полиграф»,— отметила Вероника Наумова. Следующее заседание суда назначено на 28 октября.

Следователь по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области Сергей Кибардин отметил, что в ходе расследования смерти Далера было возбуждено еще два уголовных дела.

По одному из них уже вынесено судебное решение. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновной в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) бывшего сотрудника министерства социальной политики Свердловской области Евгению Вознесенскую и назначил ей штраф 100 тыс. руб. По версии следствия, она не провела должным образом проверку условий проживания Далера. В результате после его смерти Вероника Наумова продолжала получать выплаты. Кроме того, Чкаловский районный суд рассматривает уголовное дело исполняющей обязанности заведующей детского сада, который посещал Далер. Следствие считает, что в августе 2022 года она обнаружила побои на теле мальчика, но не предприняла никаких действий, а правоохранительным органам сообщила, что у воспитанников не было выявлено телесных повреждений. Ей предъявили обвинения в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда или смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Анна Капустина, Екатеринбург

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