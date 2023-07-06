Детсаду и опеке предъявили инструкции

В рамках расследования уголовного дела, связанного с убийством в Екатеринбурге шестилетнего мальчика Далера, СКР предъявил обвинения заведующей детсадом, куда он ходил, и специалисту опеки и попечительства. Следствие полагает, что указанные должностные лица знали о наличии телесных повреждений у ребенка, но не сообщили об этом в правоохранительные органы. Ранее по обвинению в убийстве ребенка была арестована его опекун.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прощание с Далером Бобиевым

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Прощание с Далером Бобиевым

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Информация об исчезновении Далера стала распространяться в Екатеринбурге 26 июня. Была организована масштабная поисковая операция, однако вскоре следователи задержали опекуна мальчика Веронику Наумову и обнаружили тело ребенка в большой сумке в гаражном комплексе. Точная причина смерти устанавливается. Предполагается, что мальчик умер в декабре. Вероника Наумова была арестована по обвинению в убийстве малолетнего (ст. 105 УК РФ), истязаниях (ст. 117 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ), так как получала выплаты на Далера, когда ребенок уже был мертв. Ее адвокат подал апелляционную жалобу на ее арест.

Как сообщили в СКР, в рамках расследования были задержаны еще два человека. И. о. заведующей детским садом, куда ходил Далер, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), а специалисту опеки и попечительства — по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).

По версии следствия, они знали о наличии телесных повреждений у ребенка, но не сообщили об этом в правоохранительные органы, а также не приняли ряд других мер, предусмотренных их должностными инструкциями.

В четверг, 6 июля, Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство СКР о заключении под стражу и. о. заведующей детским садом №546 «Семицветик» Анне Гилевой. Суд принял решение запретить ей определенные действия: на период производства предварительного расследования уголовного дела ей запрещено общаться с потерпевшими, обвиняемыми, подозреваемыми, а также со свидетелями, за исключением лиц, совместно проживающих с ней. В детском саду №546 отказались от комментариев.

Второй задержанный — ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления социальной политики №25 (его имя не раскрывается). Ленинский райсуд также запретил ему определенные действия. На звонки в социальной службе не ответили.

«В настоящее время по уголовному делу о должностных преступлениях продолжается выполнение процессуальных действий по установлению всех обстоятельств и сбору доказательств»,— подчеркнули в СКР.

О «презумпции доверия» опекунам на своем официальном сайте заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

«Разбираясь в причинах и предпосылках этой трагической истории, удалось установить, что формально органы опеки и попечительства действовали строго в рамках действующего законодательства»,— отметил детский омбудсмен.

По его словам, «сбой в деятельности органов системы профилактики все же был». «Он вызван как недостатками в организации межведомственного взаимодействия, так и в психологическом аспекте самой надзорной деятельности — проведением политики презумпции доверия многими сотрудниками органов опеки»,— пояснил детский омбудсмен.

По данным СКР, за 2021 год от рук опекунов и усыновителей пострадали 135 несовершеннолетних. Чаще всего это были половые преступления и установленные факты истязаний.

Василиса Алексеева, Екатеринбург