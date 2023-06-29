«Словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка»

В Екатеринбурге спустя три дня поисков нашли мертвым пропавшего шестилетнего мальчика. Ребенок рос в приемной многодетной семье и, как говорила опекун, исчез 26 июня, уйдя из дома ночью. Тело мальчика обнаружили в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. По данным следствия, мальчик скончался еще несколько месяцев назад. Возбуждены уголовные дела об убийстве малолетнего (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ) и халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего (ч.2 ст.293 УК РФ). В совершении убийства подозревается опекун. По данным СМИ, во время допроса женщина сказала, что ребенок погиб в результате несчастного случая — утонул в ванной, где был наедине с сестрой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К дому, где жил ребенок, екатеринбуржцы принесли цветы и мягкие игрушки

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ К дому, где жил ребенок, екатеринбуржцы принесли цветы и мягкие игрушки

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Информация об исчезновении в Екатеринбурге шестилетнего Далера Б. появилась на страницах поисковых отрядов и в СМИ 26 июня. Сообщалось, что ребенок ушел из дома в 32-м военном городке утром 26 июня и не вернулся. Мальчик рос в приемной многодетной семье, где, кроме него, было еще пятеро детей: трое своих, двое приемных. Опекун мальчика Вероника Наумова рассказала, что Далера взяли под опеку вместе с его родной сестрой в 2019 году, когда мальчику было два года.

В ходе поисков Вероника Наумова сказала, что у мальчика было подозрение на шизофрению, и год назад он якобы чуть не убил свою сестру. «Мы вызывали психиатрическую помощь. И нам сказали, что до семи лет шизофрения не диагностируется, после семи лет ребенка положат на обследование и поставят точный диагноз»,— поясняла опекун. Она уточняла, что у мальчика был воображаемый друг Костя, и Далер мог откликаться на это имя. Также Наумова в разговоре с журналистами и волонтерами допускала, что мальчика могли забрать его кровные родные.

В поисках пропавшего мальчика участвовали свыше 1,5 тыс. человек, в том числе следователи главного управления криминалистики СКР, региональных управлений МВД и МЧС России, УМВД по Екатеринбургу, волонтеры и жители города. Ребенка искали во дворах, торговых центрах, подвалах и на чердаках. Водолазы обследовали дно водоема на Вторчермете (район Екатеринбурга), а спасатели с помощью беспилотника обследовали лесопарк. Начальник полиции Екатеринбурга Максим Метелица заявил, что правоохранители проверяли на причастность к исчезновению мальчика всех ранее судимых. Как писал е1.ru, в квартире биологической матери ребенка прошли обыски.

К вечеру 27 июня следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ). Вечером 28 июня по подозрению в причастности к исчезновению ребенка задержали Веронику Наумову.

На третий день поиска шестилетний Далер был найден мертвым. Тело ребенка обнаружили рано утром 29 июня в большой сумке на территории гаражного комплекса недалеко от дома, где жил мальчик. По данным следствия, его смерть наступила еще несколько месяцев назад. «Все это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что, якобы, никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика. Однако обмануть сыщиков и следователей не удалось, они сумели найти зацепки, благодаря которым и стал известен печальный финал семейной трагедии»,— прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Причина смерти ребенка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

После обнаружения тела следователи возбудили еще одно уголовное дело — по халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего (ч.2 ст.293 УК РФ).

Исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СК России Анатолий Надбитов уточнил, что факт гибели ребенка был скрыт опекуном от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, однако и сами сотрудники не узнавали условия жизни мальчика в семье опекуна.

В ходе допроса Вероника Наумова заявила, что смерть ребенка наступила в результате несчастного случая. Как сообщает «Лампа», следователи отрабатывают две версии гибели Далера Б. По одной из них, он купался в ванной, и его утопила сестра. По другой — во время купания у него произошел приступ эпилепсии, и он умер, наглотавшись воды. По словам женщины, после трагедии она «испугалась», и решила спрятать тело. Пресс-служба регионального СУ СКР опубликовала видеофрагмент допроса Вероники Наумовой. На нем опекун заявила следователям, что считает свое задержание несправедливым.

Местные СМИ сообщают, что смерть мальчика могла наступить еще в декабре. Последние фотографии с Далером Б. на странице Вероники Наумовой в сети «ВКонтакте» были опубликованы в начале декабря. После этого новых снимков с мальчиком женщина не публиковала. В частности, ребенка нет на общих снимках семьи в преддверии Нового года. Другие дети семьи на фото стоят с подарками. С того времени Вероника Наумова сделала десятки публикаций. Среди них есть фотографии с последнего звонка в школе одной из дочерей и снимки с других мероприятий. Также есть видеоуроки (женщина работает в школе-пансионате учителем географии и биологии) и сообщение о другом пропавшем в Екатеринбурге мальчике.

После того как стало известно о гибели ребенка, в комментариях к публикациям Вероники Наумовой пользователи написали большое количество гневных сообщений, обвиняя ее в произошедшем. А к дому, где жил мальчик, жители города стали приносить игрушки и цветы.

Отец семейства после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине ушел на фронт. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что опекун вернется в Екатеринбург 30 июня. «С ним будет работать Следственный комитет, будут выясняться все обстоятельства. Все-таки ребенок не какая-то соломинка, не иголка, которую невозможно найти в стоге сена. Опекаемые дети должны быть под особым вниманием органов опеки. Если отец участвует в СВО, то опека должна этой семье помогать. К нам семья не обращалась за помощью»,— сказала госпожа Мерзлякова. Она уточнила, что сейчас дети изъяты из семьи подразделением по делам несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков заявил, что сигналы о неблагополучии в многодетной семье были, но «преступная халатность, бездействие со стороны сотрудников органов системы профилактики привели к трагическому финалу».

«Сейчас мы не знаем наверняка, что произошло, есть только версии. Но общественное мнение уже сформировано таким образом, будто это 100% насильственная смерть. Гнев льется на опекуна и органы опеки. Но у нас пока нет результатов экспертиз, отвечающих на вопрос, насильственная ли. Это главная развилка дальнейших возможных вариантов. Если окажется, что насильственная, и подтвердится версия с гибелью в связи с умышленным утоплением в ванной, то встанет вопрос, кто это сделал. Ответственность за убийство наступает с 14 лет. Если это сделала женщина, она будет отвечать по ст.105 УК РФ»,— объяснил «Ъ-Урал» юрист Георгий Краснов.

Отец семейства, по его словам, может остаться безнаказанным. «Если он не участвовал, его не было, но при этом он знал о произошедшем — ему ничего не грозит. Есть ст.316 («Укрывательство преступления»), но к ней есть примечание, что ответственность не несут супруги. Поэтому даже если он знал, что произошло, и как-то помогал это все укрывать, он ответственности не подлежит. Если мы рассматриваем вариант ненасильственной смерти, например, если ребенок сам утонул, то есть ст.109 («Причинение смерти по неосторожности»), и мать может быть привлечена по ней. Еще есть ст.125 («Оставление в опасности»)»,— сказал господин Краснов. Он уточнил, что для привлечения к ответственности сотрудников органов опеки и попечительства необходимо доказать, что между их действиями и гибелью ребенка была причинно-следственная связь.

Катерина Якушева