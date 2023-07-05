«Стократное горе, когда убивают ребенка»

Возле мечети Абу Ханифа в Екатеринбурге прошла церемония прощания с шестилетним Далером, тело которого нашли спустя несколько месяцев после смерти. Мальчика похоронили на мусульманском кладбище в Горном Щите. Проститься с ребенком пришли около 200 человек. Из родственников был только двоюродный брат. Опекун мальчика подозревается в его убийстве и помещен в СИЗО. Родной отец отбывает срок в колонии. Подробнее о событии — в репортаже корреспондента «Ъ-Урал» Катерины Якушевой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проститься с ребенком к мечети пришли около двухсот человек

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Проститься с ребенком к мечети пришли около двухсот человек

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На прощание с погибшим шестилетним Далером, дело о поисках и смерти которого вызвало в городе общественный резонанс, возле мечети Абу Ханифа екатеринбуржцы начали приходить за час до церемонии. Многие несли цветы и мягкие игрушки. К началу церемонии собралось около 200 человек. Тело мальчика положили на стол, рядом поставили памятник, на котором вместо точной даты смерти был месяц — декабрь 2022 года. Начал церемонию имам мечети Абу Ханифа Сайдали Сохибов.

«Кто убил одного человека не за убийство или распространение нечестия, тот словно убил всех людей. А кто сохранит жизнь человека, тот словно сохранит жизнь всех»,— прочитал он суру.

С двух лет Далер рос в многодетной приемной семье. «Нужно ведь немного, чтобы ребенок чувствовал себя хорошо в приемной семье — это немного сострадания, немного терпения, немного любви, больше ничего не нужно. Надеюсь, что такое больше у нас никогда не повторится. Нужно, чтобы произошедшее нас не разъединяло, а, наоборот, объединяло против неправды, против дьявола, против греха, ибо грех — вне национальности и религии»,— выступил от православной церкви отец Алексей.

После него речь произнес председатель Регионального духовного управления мусульман Свердловской области (РДУМСО) Радифулл-хазрат Гиндуллин. «Десятикратное, стократное горе, когда убивают ребенка. Невинно убиенные дети становятся птицами в райских кущах. И пусть Всевышний даст этому убиенному ребенку упокоение в райских садах. Сердца наши полны не только скорбью, но и возмущением. В каждом человеке есть светлое духовное начало, а есть животное темное начало, страсти человеческие. И насколько же страсти обуяли тех людей, которые совершали это убийство, что они покусились на дважды святое — человеческую жизнь и жизнь ребенка?» — спросил он.

Среди родных на церемонию прощания пришел только двоюродный брат Далера. Его представили в качестве дальнего родственника. Родной отец мальчика отбывает наказание в ИК-10 за разбой. Родная мать отказалась ехать на прощание. «Я потом одна лучше съезжу. Сама по себе. Не хочу, чтобы на меня все смотрели»,— пояснила она в разговоре с е1.ru. Брат поблагодарил всех, кто участвовал в поиске Далера.

«Спасибо всем, кто помог организовать похороны и проститься с ним достойно: и мечети, и городской похоронной службе. Все организовали бесплатно. Все скорбим. Все помним и будем помнить»,— сказал он.

Проститься с Далером по очереди пустили всех граждан. После этого женщин попросили отойти в сторону, а мужчины, положив тело мальчика на землю, прочитали заупокойную молитву. Далера похоронили на мусульманском кладбище в Горном Щите. Все принесенные цветы и игрушки положили на могилу.

Информация об исчезновении в Екатеринбурге шестилетнего Далера появилась в конце июня. Опекун мальчика Вероника Наумова настаивала, что ребенок ушел из дома в 32-м военном городке утром 26 июня и не вернулся. Спустя три дня поисков мальчика нашли мертвым. Его тело лежало в большой сумке на территории гаражного комплекса недалеко от дома, где он жил. Точную причину смерти следователи пока не выяснили, но они заявили, что смерть ребенка наступила несколько месяцев назад. Предположительно, это произошло в декабре.

Сестра Далера рассказала следователям, что Вероника Наумова разозлилась на мальчика за то, что он без разрешения съел виноград, якобы избила его железным рожком для обуви, а затем не оказала ему медицинскую помощь, сообщал е1.ru.

Веронике Наумовой предъявили обвинения в убийстве малолетнего, истязаниях и мошенничестве. 30 июня Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал ее до 26 августа. Женщина не признает свою вину и настаивает, что смерть ребенка наступила в результате несчастного случая.

Другое уголовное дело возбуждено по халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего (ч.2 ст.293 УК РФ). В рамках его расследования проверяется работа органов опеки. Их сотрудники на прощание с ребенком тоже не пришли.

Катерина Якушева