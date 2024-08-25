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Коммерсантъ FM
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США оставили на Ближнем Востоке вторую авианосную группу

Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился продлить присутствие двух авианосных групп на Ближнем Востоке. Изначально предполагалось, что прибывшая группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln сменит группу с USS Theodore Roosevelt.

Ллойд Остин рассказал о решении в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. Глава Пентагона заявил о праве Израиля на самозащиту и подтвердил желание США поддерживать оборону Израиля от «угроз со стороны Ирана и его региональных партнеров и сателлитов». «В рамках этой поддержки министр приказал продлить период пребывания в регионе двух ударных авианосных групп»,— говорится в сообщении Пентагона.

Авианосная группа с USS Theodore Roosevelt находится на Ближнем Востоке с середины июля, она сменила в регионе группу с USS Dwight Eisenhower. Атомный авианосец USS Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток ранее на этой неделе. При его отправке в регион сообщалось, что он сменит USS Theodore Roosevelt. Однако позднее американские военные решили, что авианосец «дополнит возможности» уже находящейся там авианосной группы.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась в ночь на 25 августа. «Хезболла» направила в сторону Израиля сотни ракет в ответ на убийство в Бейруте лидера ливанского движения Фуада Шукра. По данным израильской стороны, были уничтожены тысячи ракет.

Леонид Уварчев

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