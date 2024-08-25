Нетаньяху: армия Израиля уничтожила тысячи ракет «Хезболлы», нацеленных на север

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось уничтожить тысячи ракет, запущенных ливанским движением «Хезболла». Он подчеркнул, что Израиль полон решимости защищать себя и наносить удары, необходимые для устранения угрозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Перехват ракеты «Хезболлы» Фото: Jalaa Marey / AFP Поврежденное жилое здание в Акко на севере Израиля Фото: Reuters / Ammar Awad Поврежденное жилое здание в Акко на севере Израиля Фото: Reuters / Ammar Awad Беспилотник «Хезболлы», снятый над северной частью Израиля Фото: Jalaa Marey / AFP Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви (в центре) Фото: Reuters Дым на месте израильского авиаудара в ливанской деревне Зибкин Фото: Kawnat HAJU / AFP Дым над городом Хиам на юге Ливана Фото: Reuters / Karamallah Daher Закрытый пляж в Хайфе Фото: Reuters / Ammar Awad Мужчина на пляже в ливанском Тире. На снимке виден дым на ливанской границе с Израилем Фото: Reuters / Aziz Taher Следующая фотография 1 / 9 Перехват ракеты «Хезболлы» Фото: Jalaa Marey / AFP Поврежденное жилое здание в Акко на севере Израиля Фото: Reuters / Ammar Awad Поврежденное жилое здание в Акко на севере Израиля Фото: Reuters / Ammar Awad Беспилотник «Хезболлы», снятый над северной частью Израиля Фото: Jalaa Marey / AFP Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви (в центре) Фото: Reuters Дым на месте израильского авиаудара в ливанской деревне Зибкин Фото: Kawnat HAJU / AFP Дым над городом Хиам на юге Ливана Фото: Reuters / Karamallah Daher Закрытый пляж в Хайфе Фото: Reuters / Ammar Awad Мужчина на пляже в ливанском Тире. На снимке виден дым на ливанской границе с Израилем Фото: Reuters / Aziz Taher

«Рано утром мы обнаружили подготовку "Хезболлы" к удару по Израилю. Совместно с министром обороны и начальником штаба мы поручили ЦАХАЛу действовать с инициативой для устранения угрозы. Уничтожены тысячи ракет, нацеленных на север страны, предотвращены многие другие угрозы. Армия действует с большой силой — как в обороне, так и в нападении»,— сказал господин Нетаньяху.

Заявление было сделано в начале заседания военно-политического кабинета. Оно продолжалось полтора часа. Фрагмент речи Биньямина Нетаньяху опубликован в его официальном Telegram-канале на русском языке.

Премьер-министр также обратился к гражданам Израиля с призывом строго соблюдать инструкции Командования тыла. «Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы защитить нашу страну, безопасно вернуть жителей севера в их дома и продолжать следовать простому принципу: кто причиняет нам вред — тот пострадает от нас»,— добавил он.

Утром «Хезболла» запустила по израильским территориям более 320 ракет и беспилотников. До атаки ЦАХАЛ сообщил, что начал наносить превентивные удары по ливанским районам, откуда, по данным армии, «Хезболла» планировала запуск ракет. Как уточнила позднее израильская армия, всего более 100 истребителей уничтожили тысячи ракетных установок на более чем 40 пусковых площадках в Ливане.

Об эскалации в регионе — в материале «Ъ» «"Хезболла" зарядила ракетным дождем».

Милена Костерева