«Хезболла» запустила по Израилю сотни ракет

Ливанское движение «Хезболла» объявило о начале первого ответа на убийство Израилем своего военного командира Фуада Шукра в Бейруте в конце июля. Утверждается, что было выпущено 320 ракет и беспилотников. В Израиле на 48 часов введен режим «особой ситуации».

Израиль незадолго до атаки нанес превентивный удар. ЦАХАЛ заявлял, что фиксирует подготовку «масштабной атаки» «Хезболлой». По данным телеканала «Аль-Маядин», удары Израиля продолжались около 20 минут. Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве закрыт на несколько часов.

Следом за этим «Хезболла» заявила, что начинает атаку в ответ на убийство военного командира в Бейруте. Утверждается, что движение нацелено на конкретную военную цель. Заявление «Хезболлы» приводит телеканал «Аль-Маядин».

Еще во время атаки «Хезболлы» израильский портал портал Ynet сообщал о запуске около 150 ракет. Само ливанское движение заявило, что для удара было задействовано 320 снарядов. Целями стали 11 военных баз на севере Израиля. По данным израильских СМИ, пострадал как минимум один человек.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации на двое суток. Как передает The Times of Israel, это позволяет военным вводить ограничения.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с министром обороны. В 7:00 пройдет экстренное заседание военно-политического кабинета министров. Йоав Галант созвонился с главой Пентагона Ллойда Остиным. Он сообщил о превентивных ударах. Стороны обсудили важность «предотвращения региональной эскалации».

Ситуация на границе Израиля и Ливана обострилась на фоне войны в секторе Газа. Ливанское движение «Хезболла» поддерживает палестинский «Хамас». Израиль и «Хезболла» в последнее время ежедневно обстреливают позиции друг друга.

Леонид Уварчев