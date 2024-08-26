Квантовая бухгалтерия

Рынок квантовых вычислений в России к 2030 году может вырасти до 45 млрд руб., а к 2040 году достигнуть 6% мирового рынка, прогнозируют в «Рексофт Консалтинге». Сейчас эта сфера финансируется преимущественно государством, и эксперты ожидают увеличения финансирования до конца десятилетия на фоне роста популярности машинного обучения в РФ. Но, учитывая технологические санкции, они полагают, что российский рынок едва ли будет значим в масштабе мирового, хотя не исключают сотрудничества с дружественными партнерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием «Рексофт Консалтинга» о рынке квантовых вычислений в России. Аналитики отмечают, что рынок находится «на ранних стадиях развития», и основные инвестиции в него — государственные (около 4,8 млрд руб. в год с 2020 года). При этом в компании ожидают, что к 2030 году рынок, в зависимости от сценария развития, будет оцениваться в пределах от 21 млрд до 45 млрд руб.: «Сценарий зависит от того, насколько продолжительным будет период становления».

Спрос на квантовые вычисления формируется в сфере финансов и в нефтегазовой индустрии, при этом есть потенциал для развития рынка и в медицине, логистике, производственном планировании, утверждает руководитель отдела исследований «Рексофт Консалтинга» Сергей Сурков.

По прогнозам McKinsey, мировой рынок квантовых вычислений может составить от $45 млрд до $131 млрд к 2040 году. В «Рексофт Консалтинге» допускают, что российский рынок к тому моменту может занять до 6% от глобального.

ЕС еще в 2022 году запретила поставки в Россию квантовых компьютеров и ПО для их разработки и использования (см. “Ъ” от 9 апреля 2022 года). В первый год военной операции на Украине патентная активность заявителей из России в области квантовых технологий сократилось до 16 заявок — более чем на 40% к предыдущему году (см. “Ъ” от 14 июня 2023 года). По мнению гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, взаимодействие в области интеллектуальной собственности между участниками рынка «станет возможным только при значительном увеличении патентной активности — в частности, достижении хотя бы 100 заявок в год».

Основными драйверами коммерческого взаимодействия на рынке квантовых технологий в ближайшие годы могут стать алгоритмы, работающие по квантовым принципам, и квантовые эмуляторы (ПО, которое может имитировать работу квантовых компьютеров), говорит директор по развитию бизнеса QRate (разработчик квантового шифрования) Александр Приютов.

Окончательных данных по объему госфинансирования, предусмотренных очередной правительственной «дорожной картой» по квантовым технологиям (на 2025–2030 годы, должна включать развитие квантовой оптики и др. технологии), пока нет, «но есть ожидание, что суммы возрастут значительно», утверждает эксперт Центра квантовых технологий НТИ на базе МГУ Алексей Моисеевский. По мере роста рынка машинного обучения в РФ становится актуальным исчерпание классических вычислительных ресурсов, объясняет он. Проблема может потребовать качественного решения уже до 2030 года, считает эксперт: «Квантовые вычислители, а если точнее, гибридные квантово-классические системы — это один из возможных подходов к ее решению».

Но несмотря на то что государство и госкорпорации активно работают в направлении квантовых технологий, страна «вряд ли займет значимую роль на мировом рынке», говорит основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. При этом он допускает укрепление международного сотрудничества: «Россия, вероятнее всего, может в кооперации с дружественными партнерами организовать альянс, в рамках которого серьезно усилить интеллектуальный потенциал». В мировом же масштабе, по словам господина Даббаха, рынок активизируется ближе к 2030 году: «Мы ожиданием увеличения предложений облачных квантовых сервисов в течение пяти-семи лет».

Юрий Литвиненко