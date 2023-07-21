Квантэссенция льгот

Как стало известно “Ъ”, в концепцию развития квантовой отрасли до 2030 года вошли меры поддержки российских разработчиков — субсидирование их проектов и запрет на закупку иностранных технологий, стимулирование инвестиционной привлекательности отрасли, а также привлечение специалистов из-за границы. На них предлагается распространить льготы, которые есть у сотрудников российских IT-компаний. Эксперты отмечают, что новой отрасли необходимо регулирование, но в целом она пока остается рискованной для частных инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с концепцией развития квантовой отрасли до 2030 года, утвержденной правительством 17 июля, одним из ответственных за ее реализацию названо ОАО РЖД.

Документ посвящен регулированию отрасли квантовых коммуникаций и поддержке отечественных разработчиков таких решений. Из него следует, что власти намерены ограничить закупку зарубежного программного обеспечения (ПО) и оборудования для квантовых решений, а именно внести иностранные технологии в постановление правительства №616, которое запрещает приобретать иностранные товары для безопасности государства. Также предлагается использовать единый реестр квантовых технологий для планирования мер господдержки российских производителей.

Но в то же время авторы предлагают привлекать иностранных специалистов для развития отрасли и для этого предоставить им льготы, соответствующие тем, что сейчас действуют для работников российских IT-организаций. В Минцифры “Ъ” пояснили, что это могут быть упрощенная процедура получения вида на жительство и льготная ипотека для сотрудников.

Применение квантовых технологий авторы концепции видят в первую очередь в безопасности, например защите электронного голосования, межведомственного взаимодействия, конфиденциальной информации и др., а также в транспорте и связи. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании 17 июля, надежные сети связи «нужны как в системах госуправления, так и для обеспечения безопасной передачи значимых для граждан и бизнеса сведений». Концепция позволит привлечь в отрасль бизнес и в качестве инвестора, и в качестве потребителя технологических решений, говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко 17 июля.

В ОАО РЖД “Ъ” рассказали, что принимали участие в подготовке документа и совместно с органами власти и участниками отрасли подготовят предложения по реформированию нормативно-правовой базы. Также квантовыми разработками в России занимаются члены консорциума «Национальная квантовая лаборатория», созданного под эгидой «Росатома» в 2020 году. Госкорпорация тоже участвовала в экспертной работе при создании концепции.

Правительство в июле 2020 года в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» утвердило «дорожную карту» по развитию квантовых вычислений до 2024 года, ее реализация оценивалась в 23 млрд руб. Отрасли, как и любому относительно новому направлению, необходимо регулирование, считает научный руководитель Центра компетенций НТИ «Квантовые технологии» на базе МГУ Сергей Кулик, «это позволит быстрее внедрять технологии там, где важно обеспечить защиту данных».

Однако сейчас в России наблюдается спад развития квантовых технологий: за 2022 год количество заявок на изобретения в этой области заметно снизилось — было подано 16 заявок против 28 — в 2021 году. В 2023 году опубликовано лишь восемь патентов российским изобретателям по квантовым технологиям. Эксперты отмечали, что негативное влияние на развитие отрасли оказали обострившиеся проблемы с импортным оборудованием, особенно из Европы и США (см. “Ъ” от 16 июня). В пятый пакет санкций ЕС, принятый в апреле 2022 года, вошел запрет на экспорт квантовых компьютеров, электроники и ПО для разработки или использования квантовых компьютеров.

Глобальный рынок в целом и российский в частности «находятся в стадии формирования в части квантовых технологий, стандартов и ценностного предложения», отмечает инвестдиректор фонда «Восход» Сергей Нефедов. Он добавляет, что в отрасли есть ряд ограничений, например высокий порог входа для частных инвесторов из-за объема требуемых вложений, а также длинный инвестиционный цикл — «может пройти около десяти лет до момента окупаемости».

Татьяна Исакова