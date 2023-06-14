Патентам приходят кванты

Количество поданных заявок на разработки в области квантовых технологий в России за год снизилось более чем на 40%, подсчитали в Dsight и инвестфонде «Восход». Развитие квантовых коммуникаций и вычислений субсидирует государство в рамках федеральных проектов. Но обострившийся из-за санкций дефицит оборудования, а также возросшая секретность негативно сказались на патентной активности профильных компаний и вузов, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием аналитической компании Dsight и инвестиционного фонда «Восход», посвященным патентной активности в области квантовых технологий. Из него следует, что за 2022 год количество заявок на изобретения в области квантовых технологий (квантовые коммуникации, сенсоры и вычисления) в России снизилось впервые с 2019 года: было подано 16 заявок против 28 в 2021 году. В 2022 году больше всего заявок на патенты — 12 штук — подано в области квантовых коммуникаций.

Среди организаций, подавших заявки в России, лидирует представительство японской Canon. Второе место занимает университет ИТМО (Санкт-Петербург), замыкает тройку лидеров российская «КуРейт» (QRate), которая внедряет квантовые коммуникации в инфраструктуру российских компаний.

До начала военных действий на Украине Россия занимала одну из лидирующих позиций в мире по числу разработок в области квантов, однако сейчас 62% заявок на патенты приходится на США и Китай. Зарубежные лидеры по развитию квантовых технологий — Google и Microsoft, IBM и Intel (США), а также D-Wave Systems (Канада) и Origin Quantum (Китай). Всего в мире, уточняют аналитики, за 2022 год подано 4 тыс. патентных заявок и выдано 732 патента.

Сейчас, сообщили “Ъ” в Dsight, в информационных базах за 2023 год опубликовано восемь выданных патентов по квантовым технологиям российским изобретателям, что составляет 50% от их количества за 2022 год. Аналитики ожидают, что по итогам года количество заявок останется примерно на уровне 2022 года. «Иностранные заявители уже ушли из России (Canon), но отечественные исследователи получают поддержку и продолжают разработки»,— отмечают они.

В России квантовыми разработками занимаются, в частности, члены консорциума «Национальная квантовая лаборатория», созданного под эгидой «Росатома» в 2020 году. В их числе — Российский квантовый центр (в числе акционеров — Газпромбанк) и ряд вузов (МФТИ, МИСиС, ВШЭ). Правительство в июле 2020 года в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» утвердило «дорожную карту» по развитию квантовых вычислений до 2024 года. Ее реализация оценивалась в 23 млрд руб.

Другие эксперты подтверждают выводы исследования. За год в России число поданных заявок на изобретения в области квантовых технологий сократилось на 20%, говорит главный научный сотрудник физического факультета ИТМО Иван Иорш. Среди факторов, оказывающих негативное влияние на развитие отрасли, он назвал обострившиеся проблемы с импортным оборудованием, особенно из Европы и США. Техника для работы с квантовыми направлениями, например криогенная, всегда была дорогой и поставлялась в Россию долго, а сейчас ситуация усугубилась, отметил Иван Иорш.

В рамках пятого пакета антироссийских санкций ЕС, принятого в апреле 2022 года, введен запрет на экспорт в страну квантовых компьютеров, высокотехнологичной электроники и программного обеспечения (см. “Ъ” от 4 апреля).

Сокращение числа запатентованных проектов связано с возросшей из-за политической напряженности секретностью, добавляют другие эксперты. Многие проекты, касающиеся квантовых технологий, относятся к вопросам безопасности, поэтому стали менее публичными, поясняет научный руководитель Центра компетенций НТИ «Квантовые технологии» на базе МГУ Сергей Кулик. «В текущей обстановке публичное распространение информации может обернуться санкционными ограничениями для компаний и вузов»,— говорит он.

В то же время руководитель лаборатории квантовых информационных технологий МИСиС Алексей Федоров утверждает, что сотрудничество в области квантовых технологий сохраняется в том числе с Западной Европой и Северной Америкой, «если со стороны партнеров не накладываются ограничения на научное взаимодействие». Также, отмечает господин Федоров, за последнее время усилилось сотрудничество в рамках БРИКС, особенно с научными группами Китая и Индии.

Татьяна Исакова, Вадим Красников