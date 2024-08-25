Даванков попросил Лаврова помочь в «перемещении» Дурова из Франции в РФ или ОАЭ

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») попросил министра иностранных дел Сергея Лаврова призвать Францию освободить Павла Дурова из-под стражи. Депутат считает, что в случае отказа нужно «приложить все усилия для его перемещения» в ОАЭ или Россию.

«Прошу вас от имени МИД России выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из-под стражи... При отказе французских властей освободить из-под стражи Павла Дурова прошу приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или РФ при его согласии»,— говорится в письме господина Даванкова (есть у «Ъ»).

Депутат считает, что вклад господина Дурова в разработку российских цифровых сервисов «заслуживает всяческой поддержки со стороны дипломатических органов» России. По его мнению, задержание «может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram».

МИД России сообщил ТАСС, что дипломаты начали работать по вопросу задержания господина Дурова еще до обращения господина Даванкова. Сейчас ситуация проясняется. Представители бизнесмена не обращались к российским дипломатам.

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа, сообщали французские СМИ. Бизнесмена, у которого есть французское гражданство, поместили под стражу. Следствие, по данным телеканала TF1/LCI, считает, что Павел Дуров способствовал преступлениям из-за отсутствия модерации в Telegram и недостаточного сотрудничества мессенджера с властями.

Павел Дуров родился и получил образование в Санкт-Петербурге. У него есть гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китса и Невиса. Сооснователь соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Покинул Россию в 2014 году. Занимает восьмое место в рейтинге Forbes богатейших россиян ($15,5 млрд).

Леонид Уварчев