Павел Дуров задержан во Франции

В парижском аэропорту Ле Бурже задержан основатель Telegram Павел Дуров, сообщил телеканал TF1/LCI. Бизнесмена, у которого есть французское гражданство, поместили под стражу. Следствие, по данным телеканала, считает, что Павел Дуров способствовал совершению преступлений из-за отсутствия модерации в Telegram и недостаточного сотрудничества мессенджера с властями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: Архив Павла Дурова Павел Дуров

Фото: Архив Павла Дурова

39-летний предприниматель был арестован на выходе из своего частного самолета вечером в субботу, 24 августа. Как утверждается, он прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина. По данным TF1/LCI, ему могут выдвинуть обвинения в терроризме, наркотрафике, мошенничестве, отмывании денег, скупке краденного, а также в преступлениях, связанных с «педокриминальным контентом».

Запрос на розыск выдало управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Господин Дуров задержан в рамках предварительного расследования. Распоряжение о задержании действовало только на французской территории.

По данным TF1/LCI, французское следствие считает, что в стране осложняется борьба против наркоторговли, отмывания денег, мошенничества и других правонарушений из-за отсутствия модерации в Telegram и из-за недостаточного сотрудничества мессенджера с властями. Отмечается, что господин Дуров знал, что он «персона нон грата» во Франции, поэтому мало путешествовал по Европе и избегал стран, где «Telegram находился под наблюдением». В последнее время он бывал в «Эмиратах, странах бывшего СССР и в Южной Америке». «Сегодня вечером он совершил ошибку. Мы не знаем, почему... Был ли этот полет просто этапом? В любом случае, он под замком!»,— сообщил TF1/LCI источник, близкий к расследованию.

«Павел Дуров окажется в предварительном заключении, это точно», — прокомментировал следователь TF1/LCI. «На своей платформе он допустил совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, в отношении которых он не делал ничего, чтобы их ограничивать или сотрудничать с правоохранителями»,— сказал источник, близкий к расследованию.

Как считает телеканал, нет сомнений, что Павел Дуров после предъявления обвинений будет находиться в заключении, потому что у него есть «значительные возможности для побега, и все его гарантии вряд ли убедят судей его отпустить на время разбирательства».

Павел Дуров родился и получил образование в Санкт-Петербурге. У него есть гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китса и Невиса. Сооснователь соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Покинул Россию в 2014 году. Занимает восьмое место в рейтинге Forbes богатейших россиян ($15,5 млрд).

Алексей Тарханов, Париж; Леонид Уварчев