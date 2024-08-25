Посольство России проясняет ситуацию с задержанием Дурова во Франции

Представители основателя Telegram Павла Дурова не обращались в российское посольство после задержания бизнесмена во Франции, сообщило Министерство иностранных дел. Дипмиссия пытается прояснить ситуацию.

«В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена»,— сообщил МИД России ТАСС.

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа, сообщали французские СМИ. Бизнесмена, у которого есть французское гражданство, поместили под стражу. Следствие, по данным телеканала TF1/LCI, считает, что Павел Дуров способствовал преступлениям из-за отсутствия модерации в Telegram и недостаточного сотрудничества мессенджера с властями.

Павел Дуров родился и получил образование в Санкт-Петербурге. У него есть гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китса и Невиса. Сооснователь соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Покинул Россию в 2014 году. Занимает восьмое место в рейтинге Forbes богатейших россиян ($15,5 млрд).

Леонид Уварчев