Спрос на услуги

Экономика зоны евро в апреле—июне выросла на 0,3% в квартальном выражении и на 0,6% — в годовом, следует из данных Евростата. Такая динамика совпала с предварительными оценками статслужбы и с ожиданиями экспертов. При этом заметно хуже прогнозов оказались данные о промышленном производстве в еврозоне. В июне в годовом сравнении оно сократилось на 3,9%, в том числе — из-за продолжающегося спада в Германии. Опубликованная статистика свидетельствует о том, что перспективы роста экономики зоны евро сейчас главным образом увязаны с динамикой в сфере услуг. Опережающие индикаторы, однако, указывают на то, что начало третьего квартала стало для деловой активности в этом секторе менее обнадеживающим, чем рассчитывали в Европейском центробанке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

По данным Евростата, ВВП зоны евро во втором квартале 2024 года увеличился на 0,3%. Год к году рост экономики составил 0,6%. Оба значения совпали как с оценками самой статистической службы (предварительные публиковались в конце июля, окончательные будут даны в начале сентября), так и с ожиданиями аналитиков, которые приводили в Trading Economics. В январе—марте рост в еврозоне в квартальном выражении также оценивался в 0,3%, в годовом — в 0,5%. Наиболее заметно во втором квартале выросла экономика Польши (на 1,5%), Ирландии (1,2%) и Нидерландов (1%), снижение фиксировалось в Латвии (на 1,1%), Швеции (0,8%) и Венгрии (0,2%).

Крупнейшие европейские экономики — Германия и Франция — демонстрировали в апреле—июне разнонаправленную динамику: немецкая сокращалась на 0,1%, французская — росла на 0,3%.

Отметим, тенденция, по всей видимости, сохранится и в третьем квартале. Рост экономики Франции может несколько ускориться благодаря «олимпиадному импульсу» — по оценкам Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), в июле—сентябре он составит 0,5%. В Германии же, опирающейся на производственный сектор, вероятно, продолжится спад. Адаптация к последствиям военной операции РФ на Украине в этой стране проходит медленнее, чем в других крупных европейских экономиках. Отчасти это объясняется разницей в составляющих энергобаланса (см. «Ъ-Онлайн» от 14 февраля): во Франции зависимость от газа была сведена к минимуму благодаря развитию атомной энергетики, в Германии же три последние АЭС были остановлены в 2023 году.

В том числе из-за продолжающегося спада в Германии промышленное производство в зоне евро в июне сократилось в годовом выражении на 3,9%. В мае спад оценивался в 2,9% — такого же показателя аналитики ждали и к концу второго квартала. В месячном выражении объем промпроизводства, по данным Евростата, снизился на 0,1%. Эксперты ожидали его роста на 0,5%. Производство товаров длительного пользования в июне выросло на 3,8%, краткосрочного — снизилось на 2,5%.

Опубликованные Евростатом данные подтверждают, что в большинстве европейских экономик перспективы роста все прочнее увязываются с будущим сектора услуг, который до сих пор демонстрировал рост.

При этом опережающие индикаторы указывают на то, что в ближайшие месяцы рост будет более сдержанным, чем ранее предполагали в ЕЦБ. В июле индекс PMI (рассчитывается S&P Global и HCOB) в услугах остался в положительной зоне (выше 50 пунктов), но замедлил рост: 51,9 пункта после 52,8 пункта в июне. Это отразилось и на композитном PMI, который в июле составил 50,2 пункта после 50,9 месяцем ранее.

Сдержанный рост во втором квартале и скромные перспективы для третьего могут использоваться в качестве аргумента для смягчения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ) в сентябре — регулятор не раз подчеркивал, что принимает решение именно исходя из поступающих данных. Впрочем, часть информации, которую анализируют в ЕЦБ, пока не опубликована — в частности, не известны окончательная оценка инфляции в еврозоне в июле и предварительная — в августе. Пока показатель колеблется вблизи отметки 2,6% при целевых 2%.

Кристина Боровикова