ЕС отворачивается от импорта

Положительное сальдо торгового баланса Евросоюза в мае 2024 года составило €9,7 млрд, следует из данных Евростата. Год назад фиксировался дефицит в размере €2,6 млрд, в апреле, по пересмотренным данным, профицит торгового баланса составил €12,8 млрд. Его сокращение в мае объясняется снижением профицита в торговле машинами и оборудованием (до €17,8 млрд в мае с €21,5 млрд в апреле), а также химической продукцией (до €18,2 млрд в мае с €19,4 млрд в апреле). В целом экспорт товаров в мае 2024 года сократился на 0,6%, до €216,3 млрд, импорт — на 6,2%, до €206,5 млрд.

В мае ЕС сокращал торговлю со многими ключевыми партнерами (см. график): экспорт в США составил €44,2 млрд (€45,9 млрд в апреле), в Великобританию — €28,4 млрд (€29,4 млрд), в Китай — €18,1 млрд (€19,2 млрд). С последним торговля заметно сжалась и в годовом выражении: экспорт снизился на 5,3%, импорт — на 8,7% (до €41,9 млрд). Еще более существенное сокращение может быть зафиксировано уже в июльской статистике: в начале месяца Еврокомиссия ввела дополнительные пошлины в размере до 37,6% на ввоз в ЕС китайских электромобилей. Новый таможенный режим объявлен временным — он продлится четыре месяца, после чего может быть продлен на пять лет.

Европейская торговля с США в годовом выражении, напротив, расширялась: экспорт вырос на 6,8%, импорт — на 4,9% (до €29,9 млрд). Динамика может свидетельствовать об общем оживлении производственной активности в США и более сдержанном — в Евросоюзе.

Разбивка по странам свидетельствует о снижении до €131,6 млрд экспорта из Германии. В мае в годовом выражении снижение поставок оценивается в 1,6%, в месячном — в 3,6%. Причина — сдержанный спрос со стороны КНР, США и других стран ЕС, указывает в своем обзоре немецкое статистическое бюро (Destatis). Поставки во все эти государства сокращались в мае быстрее, чем ожидалось, в том числе из-за сжатия деловой активности в промышленности в начале года. Отметим, поступающие статданные о нем за второй квартал пока не внушают аналитикам уверенности в заметном улучшении динамики.

В целом за январь—май ЕС экспортировал товаров на €1,068 трлн (рост на 0,7% год к году), импортировал — на €994,7 млрд (снижение на 9,3%), зафиксировав профицит внешней торговли в размере €74,2 млрд.

Кристина Боровикова