«Семью» готовят к 1 сентября

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтруду уже к 1 сентября завершить подготовку нового нацпроекта «Семья». В него войдут пять федеральных проектов, которые, по замыслу правительства, позволят, в частности, улучшить жилищные условия российских семей, стимулировать рождаемость в стране и обеспечить пожилых необходимыми услугами по уходу. Конкретизируя ранее поставленные задачи, глава правительства поручил Минтруду разработать для семей с детьми и неипотечные инструменты улучшения их жилищных условий, а для пожилых людей — разработать вместе с регионами новые форматы активной жизни в рамках программы «Активное долголетие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из опубликованных в четверг поручений Михаила Мишустина следует, что еще до 1 сентября Минтруд должен завершить подготовку нацпроекта «Семья» и представить его на рассмотрение правительства. Это позволит вписать его в готовящиеся бюджетные проектировки на 2025–2027 годы.

Напомним, зимой этого года в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о запуске нескольких новых нацпроектов, которые будут действовать с 2025 по 2030 год. Четыре из них — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети» и «Кадры» — будут способствовать достижению национальных целей в социальной сфере.

Курировать проекты будет вице-премьер Татьяна Голикова. В частности, ей предстоит обеспечить выполнение задачи по повышению суммарного коэффициента рождаемости в РФ с нынешнего уровня 1,4 до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, по увеличению ожидаемой продолжительности жизни с 73,4 до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. В общей сложности на стимулирование рождаемости, на помощь бедным и пожилым, на лечебную и учебную инфраструктуру и иные схожие цели за ближайшие шесть лет будет потрачено 2,7 трлн из 6 трлн руб. обещанных президентом новых бюджетных расходов.

Нацпроект «Семья» будет состоять из пяти федеральных проектов, которые позволят создать инфраструктуру и сервисы для разных поколений россиян.

Так, предусмотрено строительство новых детских садов — до 2030 года в стране появится еще примерно сто таких учреждений, в планах также ремонт около 2,5 тыс. уже существующих детсадов. Для семей студентов планируется открыть в вузах комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания дошкольников. Это, по замыслу правительства, позволить сделать совмещение карьеры и материнства для женщин более привлекательным. Нацпроект предусматривает обновление сети женских консультаций, а также развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами — до 2030 года она должна охватить не менее 500 тыс. россиян.

Помимо этого, согласно уже новому поручению премьер-министра, Минтруд должен предложить неипотечные инструменты улучшения жилищных условий семей с детьми. Напомним, недавно программы льготной ипотеки были сокращены, но «Семейная ипотека» сохранена до 2030 года. Кроме этого, ведомству предложено разработать набор дополнительных услуг для пожилых — вместе с руководителями регионов Минтруд должен будет сформулировать и утвердить региональные программы «Активное долголетие» на 2025–2030 годы.

Отметим, что сам по себе измененный для «Семьи» формат нацпроекта, сфокусированный на этом общественном институте, а не на какой-то отрасли экономики или социальной сферы, является новым для российского правительства.

Такой подход может позволить эффективнее решать проблемы, лежащие в нескольких плоскостях. В то же время отметим, что традиционное понимание семьи сейчас корректируется — в России, как и во всем мире, растет число домохозяйств, состоящих из одного человека (см. “Ъ” от 22 июля). Так, их доля в РФ за последние 20 лет выросла с 22% до 32%, а в Москве — с 27% до 52%.

Анастасия Мануйлова