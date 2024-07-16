Нацпроектам прописали разделы

Вчера в ходе стратсессии по новым социальным нацпроектам премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал структуру нацпроекта «Семья» — в его состав войдут пять федеральных проектов, нацеленных на создание социальной и медицинской инфраструктуры для семей с детьми и пожилых. Премьер-министр также обозначил приоритеты смежного нацпроекта «Молодежь и дети» — он будет сфокусирован на самореализации и развитии талантов молодых россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На вчерашней стратсессии правительство под руководством Михаила Мишустина продолжило работу над детализацией двух новых социальных нацпроектов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На вчерашней стратсессии правительство под руководством Михаила Мишустина продолжило работу над детализацией двух новых социальных нацпроектов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В состав нацпроекта «Семья» войдут пять федеральных проектов, которыми правительство постарается охватить разные поколения россиян. Об этом вчера в ходе стратегической сессии заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Как напомнил премьер-министр, в числе приоритетных целей правительства, зафиксированных в последнем майском указе Владимира Путина, «сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей, а также реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов». Целью нацпроекта «Семья» станет помощь семьям, особенно многодетным, при рождении ребенка и на всех этапах его взросления. Для этого, по словам вице-премьера, правительство планирует в первую очередь продолжить строительство детских садов — напомним, масштабная программа их создания стартовала в РФ в середине 2010-х годов.

До 2030 года в стране появится еще примерно сто таких учреждений, также в планах ремонт около 2,5 тыс. уже существующих детских садов. Кроме того, для семей студентов планируется открыть в вузах комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания дошкольников.

Это, отметим, может позитивно повлиять на российский рынок труда, хотя занятость женщин в целом в российской экономике является достаточно высокой (они составляют 48% экономически активного населения), по мере появления детей она сокращается, в том числе из-за сложностей в совмещении семейных и профессиональных обязанностей. Ранее, чтобы создать для женщин дополнительную мотивацию раньше выходить из декретного отпуска, правительство уже позволило им сохранить пособие по уходу за ребенком даже при возвращении на работу (подробнее см. “Ъ” от 23 ноября 2023 года).

Аналогичный эффект в перспективе может возникнуть и от внедрения системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами — напомним, работа над ее созданием ведется с 2020 года, однако пока объем соцуслуг, на которые могут рассчитывать семьи, относительно невелик. В то же время спрос на уход на фоне старения населения в стране будет только расти, и удовлетворить его весь за счет рынка коммерческих услуг было бы невозможно.

Помимо этого, в рамках нацпроекта «Семья» правительство также планирует провести модернизацию учреждений, оказывающих помощь матерям и детям.

«Расширим сеть женских консультаций, создадим условия для выездных форм работы, например организуем патронаж на дому для женщин, недавно ставших матерями и нуждающихся в послеродовой поддержке»,— подчеркнул Михаил Мишустин.

Он также обозначил цели смежного нацпроекта «Молодежь и дети» — это самореализация и развитие талантов россиян. Его аудитория, по словам премьер-министра,— почти четверть всех жителей РФ, 37 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет. В состав национального войдут девять федеральных проектов, которые объединят все меры поддержки детей и молодежи, позволят скоординировать деятельность разных ведомств при реализации политики в этой сфере с участием общественных институтов, волонтерских и добровольческих организаций. В частности, правительство планирует запустить 12 передовых школ, развивать передовые инженерные школы для поддержки среднего профессионального образования и создавать кампусы в вузах, чтобы стимулировать модернизацию высшего образования. Премьер-министр также пообещал охватить мероприятиями по профориентации за следующие десять лет всех подростков, что, в свою очередь, увязано с мероприятиями нацпроекта «Кадры», ставящего своей целью увеличение на российском рынке труда доли выпускников с определенными профессиями, необходимыми экономике.

Анастасия Мануйлова