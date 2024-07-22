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Коммерсантъ FM
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Демографию адаптируют к территориям

Поддержку рождаемости можно улучшить, но эффект ее ограничен

Правительству необходимо адаптировать существующие меры поддержки рождаемости под нужды семей из регионов с разным уровнем экономического развития, отмечают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в свежем докладе о демографической политике. Жителям аграрных регионов нужны денежные выплаты и немонетарная поддержка, жителям промышленных регионов — рост доходов семей и доступное жилье. Однако в третьем типе территорий, постиндустриальных, растет доля домохозяйств, состоящих из одного человека, и повлиять на это мерами госполитики, судя по всему, вряд ли реально.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Существующие сейчас в России меры поддержки рождаемости оказались эффективными только частично, и в перспективе их необходимо адаптировать под потребности нескольких типов семей и особенности экономического развития регионов РФ. Это следует из свежего доклада руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрия Белоусова, ведущих экспертов центра Романа Волкова и Екатерины Сабельниковой «Демографическая политика: карта разрыва между политикой и процессами».

Напомним, последние 15 лет правительство последовательно наращивает расходы на поддержку рождаемости. В 2008 году стартовала программа материнского капитала (его выплачивали матерям, родившим второго ребенка), в 2018 году правительство сделало ее доступной родившим первенца, а также ввело выплаты для детных семей с невысокими доходами. В 2019 году для семей с детьми улучшили условия льготной ипотеки. В общей сложности ежегодные расходы федерального бюджета на меры, которые можно отнести к пронаталистским, превышают 2 трлн руб. Ряд регионов также тратит средства своих бюджетов на собственные программы.

Несмотря на существование всех этих инструментов, пока «переломить негативные тенденции в сфере демографии» властям не удается, считают авторы доклада. Рекордное число родившихся в постсоветской истории России было зафиксировано в 2014 году (1,943 млн), после этого показатель ежегодно снижался. В 2023 году он сократился до исторического минимума с 1999 года: в прошлом году в России родилось 1,264 млн детей. В перспективе, по данным среднего варианта демографического прогноза Росстата, рождаемость в РФ продолжит снижаться и к 2027 году сократится до 1 млн 140,4 тыс. младенцев. Рост этого показателя возможен только с 2028 года, следует из оценок ведомства.

Чтобы улучшить ситуацию, авторы доклада предлагают дифференцировать меры поддержки рождаемости в зависимости от региона и уровня его экономического развития. Для аграрных регионов, таких как Башкортостан, Дагестан, помимо прямых денежных выплат, уже существующих в том или ином виде, могут быть востребованы немонетарные виды поддержки, например, выдача земельных участков. В промышленных регионах европейской части России, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока поддержать рождаемость могли бы рост доходов семей, особенно за счет занятости женщин, доступность жилья без высокой кредитной нагрузки и поддержка развития детей (образование и т. д). В то же время, отмечают авторы доклада, мер, которые были бы эффективны для регионов, находящихся на стадии постиндустриального развития, судя по всему, пока еще не существует. В них растет доля индивидуализированных домохозяйств, в составе которых только один человек.

Это общемировой тренд. Он появился как результат развития цифровой экономики. В постиндустриальных городах жители имеют возможность работать, потреблять и общаться, практически не выходя из дома и, соответственно, не создавая прочных отношений «в реальном мире». В среднем по России доля домохозяйств из одного человека увеличилась за 2002–2020 годы с 22% до 32%, в Москве — с 27% до 52%, в Санкт-Петербурге — с 24% до 49% (что, в частности, заметно влияет на потребительский рынок, строительство и экономику в целом; см. “Ъ” от 18 июля). В других странах показатели аналогичны: так, в США доля домохозяйств, состоящих из одного человека, с 13% в 1960 году выросла более чем вдвое, до 28% в 2015 году. В крупнейших европейских экономиках, таких как Германия, Франция, Великобритания,— превысила 30%, также увеличившись в два и более раз за тот же период. В Швеции и Норвегии сейчас из одного человека состоит практически каждое второе домохозяйство (46% и 45% соответственно). Можно предположить, что в дальнейшем, особенно с учетом стимулирования цифровизации в РФ, доля таких домохозяйств среди россиян продолжит расти, и остановить этот процесс или сделать его совместимым с деторождением пока не представляется возможным. Таким образом, на сколько-нибудь длинном горизонте предлагаемые ЦМАКП меры поддержки демографии в аграрных и индустриальных регионах будут ограниченно работоспособны.

Анастасия Мануйлова, Олег Сапожков

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