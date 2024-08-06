Иранский саспенс

Удары по Израилю будут нанесены из Ирана, Йемена и Ливана. Об этом заявил во вторник глава шиитского ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла. Он пообещал «сильный, чувствительный и эффективный» ответ на ликвидацию израильскими военными командира «Хезболлы» Фуада Шукра и лидера палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании. Пока же союзники Ирана приступили к «разминке». 6 августа «Хезболла» совершила несколько атак по северу Израиля, а иракские ополченцы ударили по американской военной базе Айн аль-Араб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники «Хезболлы» слушают выступление лидера движения Хасана Насраллы в Бейруте (Ливан)

Фото: Alkis Konstantinidis, Reuters Сторонники «Хезболлы» слушают выступление лидера движения Хасана Насраллы в Бейруте (Ливан)

Фото: Alkis Konstantinidis, Reuters

Иранская «Ось сопротивления», состоящая из близких Тегерану ополчений в Ираке, Ливане и Йемене, начала постепенную «разминку» перед обещанным ударом по Израилю. Так, «Хезболла» 6 августа нанесла массированные удары по северу страны. Сирены тревоги сработали в 20 населенных пунктах, включая Хайфу и Акко. В частности, атаке дронов-камикадзе подвергся город Нагария в Западной Галилее — там пострадали семь человек. Ливанская группировка в своем Telegram-канале утверждает, что целями атак были военные объекты, в частности база батальона «Эгоз» в Нагарии, а также казармы мотопехотной бригады «Голани».

Израиль в ответ атаковал юг Ливана — в результате, как сообщалось, погибли четыре человека. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнили, что все погибшие — члены «Хезболлы». Кроме того, в качестве предупредительного жеста израильские истребители пролетели над столицей Ливана Бейрутом. Причем самолеты показательно летели на низкой высоте и с максимальной скоростью. Агентство AFP со ссылкой на местных жителей передало, что истребители превысили скорость звука, вызвав два мощных звуковых удара в небе над Бейрутом. И все это за считаные минуты до начала выступления главы «Хезболлы» Хасана Насраллы. Пролеты израильской авиации не могли остаться без внимания генсека группировки — он назвал их провокацией.

Кроме того, Хасан Насралла заявил: «Удары по Израилю готовятся из Ирана, Йемена и Ливана. Наш совместный ответ будет сильным, чувствительным и эффективным».

Активизировалась не только «Хезболла», но и иракские шиитские ополчения, в частности «Катаиб Хезболла». 5 августа они запустили по американской базе Айн-эль-Асад на западе Ирака две ракеты типа «Катюша», пишет агентство Reuters. В результате нападения по меньшей мере пять американских военнослужащих получили ранения. У группировок «Исламского сопротивления Ирака» есть свои причины для мести американцам: 30 июля военные США нанесли удар по иракскому Мусаибу, в результате чего погибли четыре бойца «Катаиб Хезболлы». Кроме того, как пишет The Washington Post, погиб главный разработчик дронов йеменских хуситов Абдулла Мастур аш-Шабаль.

Иран, в отличие от своих прокси-сил, пока к силовым акциям не приступал.

Как пишет портал Axios, американская разведка 5 августа уведомила президента Джо Байдена, что наиболее вероятный сценарий — две волны атак: одна со стороны Ирана и вторая — со стороны «Хезболлы».

Однако, по словам официальных лиц США, до сих пор неясно, кто будет бить первым и какого рода атаку следует ожидать. Не исключен и вариант одновременного удара всех сил «Оси сопротивления», отмечают источники портала Axios.

Ранее этот же портал со ссылкой на источники утверждал, что иранский удар по Израилю произойдет с 5 по 7 августа. Однако есть и другая версия — британский канал Sky New Arabia сообщает, что Иран планирует атаковать Израиль 12–13 августа. В этот период евреи всего мира будут отмечать Тиша бе-Ав — день разрушения Первого и Второго иерусалимских храмов.

Тем временем к попыткам снизить накал эскалации между Ираном и Израилем подключаются все больше стран — от Иордании, Египта и монархий Персидского залива до Венгрии.

Так, глава венгерского МИДа Петер Сийярто 5 августа передал своему израильскому коллеге Исраэлю Кацу сообщение от Тегерана, что Иран окончательно определился с планом возмездия. Господин Сийярто получил эту информацию от и. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери. «Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль. Мир должен заставить Иран заплатить за любые агрессивные действия, которые он предпримет»,— написал в соцсетях министр Кац.

При этом США и союзники давят не только на Иран, но и на Израиль, призывая еврейское руководство смириться с тем, что иранский ответ неизбежен, и отказаться от масштабного ответа. Такую информацию приводит израильский канал Kan. Его источники отмечают, что чиновники США якобы передали израильским коллегам сообщение: «Не переигрывайте… чтобы не допустить тотальной войны».

К миротворческим усилиям подключилась и Россия. 5 августа в Иране побывал глава Совбеза РФ Сергей Шойгу, обсудив с иранским руководством «трагические события в Тегеране». Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин передал через Сергея Шойгу сообщение верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором просил «сдержанно отреагировать» на убийство Исмаила Хании. По утверждению агентства, российский лидер, предположительно, посоветовал аятолле не нападать на израильских гражданских лиц. Подтверждения этой информации от Кремля или канцелярии иранского лидера не было.

Эльнар Байназаров