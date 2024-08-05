Иран заставил себя ждать

Израиль и США весь понедельник продолжали готовиться к удару Ирана и его региональных прокси-сил. По данным СМИ, американские власти располагали информацией о том, что атака состоится между 5 и 7 августа. На этом фоне в Израиль прилетел глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла, а в Тегеран — секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Йоав Галант (в центре) в командном пункте ВВС Израиля в Тель-Авиве (5 августа 2024 года)

Фото: Ariel Hermoni / IMoD / Anadolu / AFP Министр обороны Йоав Галант (в центре) в командном пункте ВВС Израиля в Тель-Авиве (5 августа 2024 года)

Фото: Ariel Hermoni / IMoD / Anadolu / AFP

В понедельник во время визита в подземный командный центр ВВС Израиля в Тель-Авиве глава Минобороны Йоав Галант предупредил: военные должны «быть готовы ко всем возможным сценариям» противодействия Ирану и его союзникам, «включая быстрый переход к наступлению». Министр не уточнил направление главного удара, но высока вероятность, что речь идет о северном направлении. Еще в середине июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о разработке оперативных планов по вторжению в Ливан, где базируется проиранская группировка «Хезболла».

По данным портала Ynet, в эти дни Израиль изучал и другие варианты действий — в том числе превентивный удар по Ирану. О такой опции, как сообщается, упоминалось на заседании Совбеза в ночь на 5 августа, где присутствовало высшее военное и политическое руководство страны. По данным Ynet, некоторые участники встречи утверждали, что превентивный удар мог бы сорвать планы Тегерана. Представители служб безопасности Израиля, впрочем, уточнили: такой шаг может быть санкционирован только в случае, если разведка подтвердит, что Иран планирует массированный удар.

Израильские и американские спецслужбы полагают, что ответ Ирана будет более масштабным, чем апрельская атака,— тогда Тегеран выпустил по Израилю около 300 ракет и беспилотников.

Практические все они были перехвачены коалицией США, Великобритании, Франции и Иордании. Однако в этот раз к иранскому возмездию, вероятно, подключится «Хезболла».

Еще один сценарий, который допускают в Израиле,— что Иран и близкие ему региональные группировки попытаются «взорвать» обстановку, проникнув на Западный берег реки Иордан. Как передает Израильское армейское радио, военные усилили присутствие в поселении Тулькарм на границе Западного берега и Израиля. Сообщалось, что израильские службы безопасности получили предупреждение: диверсанты Ирана и «Хамаса» попытаются проникнуть на Западный берег и далее в Израиль, чтобы устроить теракты.

Внутри Израиля, если верить местным изданиям, сейчас царят смешанные настроения. ЦАХАЛ заверяет, что обстановка остается спокойной, но многие готовят «тревожные чемоданчики».

Так, муниципалитет Иерусалима рекомендовал жителям города «очистить и подготовить свои бомбоубежища», предупреждая, что люди должны быть в состоянии добраться до убежищ за 90 секунд. Панику подогревают и отключения сигналов GPS в Тель-Авиве 5 августа — в последний раз такие сбои были перед апрельской атакой Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла (в центре справа) приехал в Израиль по приглашению главы Генерального штаба израильской армии Герци Халеви

Фото: @IDF Глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла (в центре справа) приехал в Израиль по приглашению главы Генерального штаба израильской армии Герци Халеви

Фото: @IDF

Портал Walla пишет, что израильская служба безопасности «Шабак» подготовила в Иерусалиме бункер для возможной эвакуации туда руководства еврейского государства. Бункер, также известный как Национальный центр управления, не использовался в течение тех последних десяти месяцев, что длится война Израиля в Газе. Его не задействовали и во время апрельского ракетного удара Ирана. Однако теперь подземный центр решили все же подготовить.

Газета «Едиот Ахронот», в отличие от других ивритоязычных СМИ, призывает к спокойствию. Источники издания в спецслужбах отмечают: Израиль исходит из того, что ответ Ирана неизбежен, но он не будет катастрофичным для еврейского государства.

По данным газеты, разведка подтверждает, что ни одна из сторон не имеет намерения или желания развязывать региональную войну.

Эту информацию подтвердили и в Тегеране. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани подчеркнул, что Исламская Республика «не ищет эскалации напряженности в регионе». «Если Иран и говорит о праве наказать агрессора (в данном случае — Израиль.— “Ъ”), то это будет то действие, которое лишь поможет укрепить безопасность»,— пояснил дипломат.

Как пишет портал Axios, госсекретарь США Энтони Блинкен на днях на переговорах с коллегами из стран G7 заявил, что Иран нанесет удар по Израилю между 5 и 7 августа.

На фоне этой информации 3 августа Пентагон направил на Ближний Восток авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли. Это стало крупнейшим перемещением американских войск в регион с октября, когда началась война в Газе,— тогда США направили туда две авианосные ударные группы. В тот же день Великобритания перебросила военных на Кипр, чтобы подготовиться к возможной эвакуации британских подданных из Ливана. Кроме того, Лондон привел в состояние повышенной боеготовности Королевские ВВС на кипрской авиабазе Акротири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Багери (справа) и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на переговорах в Тегеране

Фото: Public relation of the General Staff of Iran's Armed Forces / AP Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Багери (справа) и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на переговорах в Тегеране

Фото: Public relation of the General Staff of Iran's Armed Forces / AP

5 августа в Израиль прибыл глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла, чтобы скоординировать израильско-американский ответ Ирану. Он встретился с начальником генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви. «Командующие провели совместную оценку ситуации в сфере безопасности и стратегических проблем. ЦАХАЛ продолжит углублять отношения с ВС США, исходя из стремления усиливать стабильность в регионе и координировать действия между вооруженными силами двух стран»,— говорится в сообщении на странице израильской армии в соцсети Х.

А в Тегеране в тот же день приземлился секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. По сообщению ТАСС, в программе его визита — переговоры с президентом Масудом Пезешкианом, секретарем Высшего совета нацбезопасности Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба Мохаммадом Багери. Как сообщили в аппарате Совбеза РФ, стороны намерены обсудить «широкий спектр двустороннего сотрудничества», а также «различные аспекты глобальной и региональной безопасности».

Эльнар Байназаров