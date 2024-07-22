Съезд с высокой горки

Рост ВВП США в 2024 году ускорится, прогнозирует МВФ в новом страновом обзоре — валовый внутренний продукт крупнейшей экономики мира в этом году может увеличиться на 2,6% после роста на 2,5% в прошлом. По оценкам фонда, США — единственная из стран G20, где фактический рост производства и занятости превосходит «допандемийные» прогнозы. Успешными в МВФ считают и промежуточные итоги борьбы ФРС с ускорением инфляции. Возвращение показателя к целевым 2% ожидается уже к середине 2025 года. При этом жесткая ДКП, обеспечивающая такую динамику, пока серьезно не повлияла на устойчивость экономического роста. Вклад в него продолжают вносить расширение потребительских расходов, инвестиций и экспорта. Некоторое замедление роста ВВП возможно, впрочем, уже в следующем году — из-за продолжающегося увеличения госдолга и введения новых торговых ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценкам МВФ, экономика США росла быстрее прогнозов и теперь будет тормозить с большей высоты

Фото: Tony Gutierrez / AP По оценкам МВФ, экономика США росла быстрее прогнозов и теперь будет тормозить с большей высоты

Фото: Tony Gutierrez / AP

Экономика США в 2024 году вырастет на 2,6%, следует из странового прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Таким образом, рост по итогам этого года может несколько ускориться: в 2023 году ВВП страны увеличился на 2,5%. В прошлом отчете фонда, опубликованном год назад, рост американской экономики прогнозировался на уровне 1,7% в 2023 году и 1% в 2024-м. Фактически же преодолеть кризисы последних лет стране в некотором смысле уже удалось: производство и занятость растут в ней быстрее, чем предполагалось еще в 2019 году, то есть до начала распространения COVID-19, военной операции РФ на Украине и конфликта на Ближнем Востоке. В МВФ отмечают, что по скорости и «качеству» восстановления с США не может конкурировать ни одна другая страна G20.

Особо в отчете отмечаются промежуточные успехи ФРС в борьбе с инфляцией. Как напоминают в фонде, в 2023 году она замедлилась до 3,7% (6,5% в начале года), показатель без учета цен на энергоресурсы и продовольствие (Core CPI) составил 4,1% (5,2%). В 2024 году снижение инфляции продолжилось: по данным Минтруда страны, в июне рост потребительских цен замедлился до 3%, Core CPI — до 3,3%. Ожидаемое сохранение динамики в ближайшем будущем объясняется оперативным и решительным ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП), которое началось в марте 2022 года, отмечают в МВФ. Напомним, сейчас учетная ставка находится на уровне 5,25–5,5% годовых — это максимум более чем за 20 лет. Из прогноза фонда следует, что целевой уровень инфляции (2%) может быть достигнут уже к середине 2025 года.

Сохранение устойчивого роста вопреки жесткой ДКП также выделяет США среди других развитых стран: балансировать «общие» цели с инфляционными рисками не удается пока, например, государствам зоны евро (см. “Ъ” от 19 июля). По оценкам МВФ, рост американской экономики обеспечивается сейчас расширением потребительских расходов (несмотря на замедление роста заработной платы), высоким уровнем инвестиций в основной капитал и активным экспортом. Отметим, фактически пока речь идет о сценарии «мягкой посадки», на которую рассчитывали в ФРС. Напомним, обновленный прогноз регулятора предполагает рост ВВП на 2,1% в этом году и на 2% — в следующем.

В МВФ ожидают, что в 2025 году рост экономики США замедлится несколько заметнее: до 1,9%. Основные риски для страны, по оценкам фонда, создает чрезмерный рост госдолга. Долгосрочный прогноз предполагает, что при сохранении нынешней фискальной политики к 2032 году госдолг будет составлять более 140% ВВП. Среди рекомендательных мер МВФ — повышение части налогов. Внимание фонда к проблеме накануне выборов президента страны понятно. В частности, одним из принципиальных вопросов для обеих партий остается вопрос будущего ставки налога на прибыль: республиканцы, напомним, хотят снижения ставки, демократы — ее повышения.

Другой проблемой, которая в ближайшие годы продолжит оказывать давление на темпы роста экономики, в обзоре названо расширение торговых ограничений. Речь идет о барьерах, которые препятствуют инвестиционным и товарным потокам, а также о чрезмерной поддержке собственных производителей. Отметим, в последний год комментарии о рисках протекционизма стали «общим местом» экономических обзоров. Пока, впрочем, число вводимых странами взаимных торговых ограничений только растет.

Кристина Боровикова