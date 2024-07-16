Оценки экономикам расставят осенью

Мировой экономический рост может составить 3,2% в 2024 году и 3,3% в 2025-м, следует из обновленного прогноза МВФ. Апрельская его версия предполагала очень близкие оценки: рост на 3,2% и в этом, и в следующем году. Несколько изменились прогнозы фонда в части перспектив замедления инфляции в развитых странах. Теперь ожидается, что процесс может затянуться, из-за чего центробанки в ближайшие месяцы будут сохранять жесткую денежно-кредитную политику. В связи с этим оценки экономического роста для части стран были предсказуемо ухудшены. Для большинства же государств прогнозы в новом докладе пока сохранены без изменений. Впрочем, пространство для их корректировки до конца года еще остается: аналитики намерены пристальнее следить за последствиями усиления торговых споров между странами и политики протекционизма, проводимой некоторыми из них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuri Gripas / Reuters Фото: Yuri Gripas / Reuters

Международный валютный фонд ждет стабильности глобального экономического роста, следует из июльского доклада организации. Прогноз роста мировой экономики на 2024 год оставлен без изменений: как и в апрельском отчете, предполагается, что глобальный ВВП вырастет на 3,2%. На 2025-й оценка повышена незначительно — на 0,1 процентного пункта, до 3,3%. По пересмотренным данным, в 2023 году показатель составил те же 3,3% (в апреле он оценивался в 3,2%).

Одной из ключевых тем июльского документа стал вопрос о динамике инфляции в сфере услуг. Аналитики в этой связи говорят о «наследии пандемии»: одним из последствий распространения COVID-19 стало то, что цены на товары долгое время росли заметно быстрее, чем цены на услуги. Уже после сворачивания основных ограничений это стимулировало спрос на последние и, как следствие, на рабочую силу в секторе. Расширение трат на зарплаты в нем и сейчас оказывает повышательное давление на цены.

По оценкам МВФ, замедлить этот рост развитым странам сложно — инфляция в них продолжает снижаться, однако сроки достижения ее целевых уровней (и как следствие — смягчения денежно-кредитной политики) сдвигаются «вправо».

Этот сценарий уже реализуется в США, считают в фонде, из-за чего оценка роста экономики на этот год незначительно снижена — до 2,5% с ожидавшихся в апреле 2,6%.

Отметим, при изменении прогнозов в МВФ ориентировались на статистику за первый квартал (см. “Ъ” от 26 апреля). Постепенно поступающие данные за второй, по оценкам председателя ФРС США Джерома Пауэлла, выглядят более «обнадеживающими». Пока же прогнозы снижены и для части основных американских торговых партнеров — в частности, для Мексики на 0,2 процентного пункта, до 2,2%.

По-прежнему скромно в фонде оценивают европейские перспективы: ожидается, что на фоне сохраняющейся слабости в производственном секторе ВВП зоны евро в 2024 году вырастет на 0,9% (0,8% в апреле).

В целом серьезного пересмотра прогнозов в июльском докладе для большинства стран нет. Одно из немногих исключений — Китай, оценка для которого улучшена до 5% с ожидавшихся ранее 4,6%. Этот пересмотр, как и изменение прогноза для США, объясняется тем, что аналитики фонда обрабатывали данные только за первый квартал — статистика за второй, поясним, свидетельствует о замедлении роста (подробнее см. “Ъ” от 16 июля).

Более серьезное изменение оценок ожидается в октябрьском отчете — к осени в МВФ рассчитывают детальнее изучить протекционизм крупнейших экономик, вводимые ими односторонние ограничения и их потенциальные последствия. Пока в фонде ограничиваются традиционными предупреждениями о рисках слома «многосторонней торговой системы» и несоответствии части мер, вводимых ради «защиты» внутреннего рынка, нормам ВТО. Отметим, изменения оценок в этой связи возможны в том числе для США, Европы и Китая, взаимные противоречия которых по обозначенным вопросам продолжают усиливаться.

Кристина Боровикова