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Коммерсантъ FM
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ЕЦБ делает ставку на осторожность

Пауза в смягчении денежно-кредитной политики может затянуться

Европейский центральный банк сохранил все три основные процентные ставки на июньском уровне: базовая ставка по кредитам по-прежнему составляет 4,25%, по депозитам — 3,75%, по маржинальным кредитам — 4,5%. На пресс-конференции по итогам заседания глава ЕЦБ Кристин Лагард говорила о растущих инфляционных рисках и замедлении экономического роста — от прошлых заявлений нынешние отличались не только содержательно, но и интонационно. Комментариев о будущем ДКП госпожа Лагард сегодня не давала, обозначив, что диапазон решений, которые могут быть приняты в сентябре, остается широким. Осторожность после прошлого снижения ставки выглядит оправданной: неравномерность восстановления отдельных европейских стран, которую ЕЦБ приходится учитывать при принятии решений, становится все более заметной.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард де-факто признала поспешность предыдущего решения о снижении ставки и необходимость оценить свежие данные для новых решений о ДКП

Глава ЕЦБ Кристин Лагард де-факто признала поспешность предыдущего решения о снижении ставки и необходимость оценить свежие данные для новых решений о ДКП

Фото: Arne Dedert / picture alliance / Getty Images

Глава ЕЦБ Кристин Лагард де-факто признала поспешность предыдущего решения о снижении ставки и необходимость оценить свежие данные для новых решений о ДКП

Фото: Arne Dedert / picture alliance / Getty Images

На заседании в четверг, 18 июля, Европейский центробанк, как и ожидалось, оставил без изменений все три ключевые ставки: базовая ставка по кредитам сохранена на уровне 4,25%, по депозитам — 3,75%, по маржинальным кредитам — 4,5%. На прошлом заседании ЕЦБ снизил ставки на 25 базисных пунктов — впервые с начала ужесточения денежно-кредитной политики в июле 2022 года (см. “Ъ” от 7 июня). Решение тогда объяснялось данными о замедлении инфляции в зоне евро: с сентября 2023 по июнь 2024 года она снизилась более чем на 2,5 процентного пункта.

Пресс-конференция по итогам июльского заседания регулятора заметно отличалась от июньской как содержательно, так и интонационно: глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила об усилении рисков нового разгона инфляции после того, как в июне, по данным Евростата, она несколько замедлилась (до 2,5% после 2,6% в мае). Впрочем, без учета цен на энергоносители и продовольствие показатель, как и месяцем ранее, составил 2,9%.

Повышательное давление на цены, по словам госпожи Лагард, по-прежнему оказывает сектор услуг — в июне, как и в мае, инфляция в нем составляла 4,1%.

Отметим, инфляцию в услугах одной из ключевых проблем развитых экономик называли ранее в МВФ (см. “Ъ” от 17 июля). Активный рост цен в секторе, как подтвердила госпожа Лагард, вызван в том числе расширением в нем трат на оплату труда — именно этот фактор в последние несколько недель использовался аналитиками как аргумент в пользу того, что со смягчением ДКП ЕЦБ поспешил. Сейчас регулятор прогнозирует, что инфляция будет колебаться вблизи нынешнего значения до конца года. Достижение же целевых 2% откладывается до второй половины 2025 года — к этому сроку рост зарплат, предположительно, замедлится.

Рисков для устойчивого экономического роста, по словам Кристин Лагард, также становится все больше, в том числе из-за эскалации торговой напряженности между крупнейшими экономиками. На замедление роста, отметим, уже указывают поступающие данные за второй квартал. В частности, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе снизился в июне до 45,8 пункта (значения ниже 50 пунктов свидетельствуют о сжатии деловой активности).

Сигнала о будущем ДКП регулятор в четверг не дал — госпожа Лагард, отказавшись от подробных комментариев, подчеркнула лишь, что диапазон возможных решений следующего заседания в сентябре остается широким.

В целом заявления центробанка 18 июля были заметно осторожнее, чем раньше: на июньское снижение ставок представители регулятора намекали на протяжении нескольких месяцев до самого заседания. Нынешняя же лаконичность высказываний может быть следствием усиливающейся разницы в темпах восстановления отдельных европейских государств, в том числе Германии и Франции. Потребность учитывать все больше данных сдвигает «вправо» реальные сроки формирования позиции членов совета управляющих ЕЦБ.

Кристина Боровикова

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