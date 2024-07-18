Орбан: у ЕС есть шанс начать свою политику по Украине вместо подражания США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал доклад главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках в Киев, Москву, Пекин и в Вашингтон, где отметил, что Евросоюз должен выработать собственную стратегию по Украине без оглядки на США. Премьер-министр считает, что стратегия Евросоюза должна быть направлена на прекращение военного конфликта на Украине путем мирных переговоров.

«Наша европейская стратегия во имя трансатлантического единства копирует провоенную политику США. До сих пор у нас не было суверенной и независимой европейской стратегии или плана политических действий. Я предлагаю обсудить, рационально ли продолжать эту политику в будущем. В нынешней ситуации мы можем найти окно возможностей с сильной моральной и рациональной основой, чтобы начать новую главу в нашей политике»,— говорится в письме господина Орбана. По его словам, Евросоюз должен приложить усилия, чтобы снизить напряженность и создать условия для временного прекращения огня на Украине.

В письме господин Орбан также предложил начать обсуждение начала «скоординированного политического наступления на Глобальный Юг», признание которого трансатлантическое потеряло «в связи с нашей позицией по конфликту на Украине».

Подробнее о «мирной миссии» Виктора Орбана — в публикации «Ъ» «Саммит с Украиной на словах».

Лаура Кеффер