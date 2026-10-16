Конфискованное утекало по чуть-чуть
Семья кубанского чиновника выводила изымаемые средства под видом займов
Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд Краснодарского края вернул на счет изъятого в доход РФ сельхозпредприятия «Заречье» 18,4 млн руб. как часть ликвидных активов, которые прежние владельцы пытались вывести и сохранить. Компания была конфискована у семьи бывшего главы Кавказского района Кубани Виталия Очкаласова в 2025 году в числе прочего имущества стоимостью 5,5 млрд руб. Решение суда первой инстанции пыталась оспорить родственница бывшего чиновника, настаивавшая на том, что не входила в число соответчиков по иску об изъятии имущества и эта сумма является законной трансакцией в виде беспроцентного займа.
Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без изменений решение по иску ООО «Заречье» (учредитель — Росимущество) к индивидуальному предпринимателю Ларисе Очкаласовой о взыскании денежных средств в сумме 18,4 млн руб., полученных в качестве беспроцентных займов с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Решение о выдаче займов принимала Татьяна Очкаласова, тогдашний директор ООО «Заречье», сестра мужа Ларисы Очкаласовой. В момент выдачи займов Очкаласовым было известно, что прокуратура Краснодарского края обратилась в суд за изъятием активов семьи в казну, на часть имущества был наложен арест.
Тогда надзорное ведомство в своем иске указало на то, что бизнес Очкаласовых возник и развивался благодаря возможностям Виталия Очкаласова, занимавшего должность главы Кавказского района с 2009 года до смерти в мае 2024 года. Чиновник приобретал на территории муниципалитета земельные участки и хозяйствующие субъекты, оформляя их на родственников, и фактически руководил бизнесом, говорилось в обращении прокуратуры.
Кропоткинский суд Краснодарского края в мае 2025 года согласился с доводами надзорного ведомства и обратил в доход РФ активы семьи общей стоимостью 5,5 млрд руб., в том числе агрофирму «Заречье».
Новое руководство компании, подотчетное Росимуществу, обратило внимание на договоры займов с Ларисой Очкаласовой и обратилось в суд за возвратом средств. «Выдача сельскохозяйственной организацией многомиллионных беспроцентных займов в пользу аффилированного лица лишена экономического смысла, не соответствует обычаям делового оборота и носит характер внутригруппового транзита капитала с целью его сокрытия от обращения в доход государства»,— говорится в заявлении ООО «Заречье».
Индивидуальный предприниматель Лариса Очкаласова (работает в сфере общественного питания) не согласилась с аргументами истца, заявив о том, что она не имеет отношения к легализации и приумножению коррупционных доходов семьи Очкаласовых; прокуратура не привлекала ее в качестве ответчика при конфискации имущества. Арбитражный суд Краснодарского края, изучив доводы сторон, пришел к выводу о злоупотреблении правом со стороны госпожи Очкаласовой. «Использование счетов ответчика позволило бенефициарам бизнеса выводить ликвидные активы; являясь аффилированным лицом, Лариса Очкаласова заведомо осознавала противоправный характер трансакций»,— говорится в решении суда. Ответчица оспорила судебный акт в апелляционной инстанции, но ничего не добилась.
Некоторое время назад стало известно, что семья Очкаласовых находилась в доверительных отношениях с Александром Черновым, возглавлявшим краевой суд с 1995 по 2019 год. Гражданской жене господина Чернова принадлежало расположенное в Кавказском районе сельхозпредприятие «Дмитриевское»; в 2024 году Очкаласовы купили его, а спустя несколько месяцев Генпрокуратура инициировала изъятие бизнеса в доход РФ в связи с нарушением господином Черновым антикоррупционных норм. Актив был конфискован в августе 2025 года вместе с другим имуществом общей стоимостью 13 млрд руб. Летом этого года «Дмитриевское» перешло под управление компании «Рассвет» (холдинг «Прогресс-Агро», участники рынка связывают его с проектами Олега Дерипаски).