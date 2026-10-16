Конфискованное утекало по чуть-чуть

Некоторое время назад стало известно, что семья Очкаласовых находилась в доверительных отношениях с Александром Черновым, возглавлявшим краевой суд с 1995 по 2019 год. Гражданской жене господина Чернова принадлежало расположенное в Кавказском районе сельхозпредприятие «Дмитриевское»; в 2024 году Очкаласовы купили его, а спустя несколько месяцев Генпрокуратура инициировала изъятие бизнеса в доход РФ в связи с нарушением господином Черновым антикоррупционных норм. Актив был конфискован в августе 2025 года вместе с другим имуществом общей стоимостью 13 млрд руб. Летом этого года «Дмитриевское» перешло под управление компании «Рассвет» (холдинг «Прогресс-Агро», участники рынка связывают его с проектами Олега Дерипаски).