Орбан: ЕС и США лишились признания Глобального Юга из-за позиции по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал доклад главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США. Он состоит из 10 пунктов. В письме господин Орбан выразил мнение, что дипломатические отношения с Москвой необходимы так же, как и переговоры с Китаем и взаимодействие с Глобальным Югом.

«Я предлагаю начать обсуждение начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, признание которого мы потеряли в связи с нашей позицией по конфликту на Украине, что в итоге привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества»,— говорится в письме господина Орбана. В своем докладе Виктор Орбан также заявил, что Украина и Россия не стремятся выступать с инициативами по прекращению огня или переговорам, а для урегулирования нужно внешнее вмешательство. Помимо этого, венгерский премьер подчеркнул, что Евросоюзу необходимо начать переговоры с Китаем о проведении следующей мирной конференции по Украине.

В начале июля Виктор Орбан в рамках «мирной миссии» совершил визит в Киев, Москву, Пекин и в Вашингтон. По итогам поездок он выступил с предложением к Евросовету о разработке новых подходов в части решения российско-украинского конфликта. Однако члены Европарламента и представители Еврокомиссии отмечают, что у венгерского премьера нет мандата ни на какие «мирные миссии».

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